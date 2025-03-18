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Акции украинских компаний растут перед переговорами Трампа и Путина

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Индекс украинских акций WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже (WSE), который в понедельник подскочил на 9,43%, во вторник к 13:00 по Киеву вырос еще на 5,54%. Это произошло накануне запланированного на вторую половину дня разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным о возможном прекращении огня и мирном процессе. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

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  • По данным WSE, после утреннего скачка цен украинские акции днем ​​несколько скорректировались. По состоянию на 14:45 акции Milkiland выросли на 1,69% с начала дня, агрохолдингов «Агротон» и «ИМК» (с активами недалеко от фронта) – на 2,74% и 15,26% соответственно, KSG-Agro – на 1,18%, а «Астарты», ведущего производителя сахара в Украине, – на 1,78%. Акции Coal Energy, чьи шахты остановлены из-за войны, прибавили 4,46%, хотя ранее демонстрировали высокие темпы роста.
  • На Лондонской бирже, где влияние розничных инвесторов меньше, чем на WSE, акции агрохолдинга МХП, крупнейшего украинского производителя курятины, выросли утром во вторник на 3,86%, а горнорудной Ferrexpo – на 3,80%.
  • На рынке еврооблигаций Украины перед ключевыми переговорами лидеров США и РФ роста не наблюдается. По данным Франкфуртской биржи, котировки украинских еврооблигаций даже снизились на 0,25–0,4%.

Контекст

Специальный посланник президента США Стив Виткофф убежден, что в ближайшее время Соединенные Штаты смогут достичь прогресса в урегулировании войны между Россией и Украиной. Такое мнение он озвучил после поездки в Россию и встречи с Владимиром Путиным, где речь шла о возможности 30-дневного перемирия.

Дональд Трамп, комментируя переговоры с российским лидером, назвал их «очень положительной и результативной беседой». По его словам, сейчас открывается «настоящая возможность остановить эту страшную и кровавую войну».

Накануне разговора с Путиным Трамп сообщил, что планирует поднять вопрос оккупированных украинских земель и обсудить «распределение определенных активов» между сторонами. Он подчеркнул, что для заключения мирного соглашения обе стороны должны пойти на компромиссы.

Анонсируя диалог с Путиным, Трамп отметил, что США и Россия уже согласовали «многие составляющие» плана прекращения войны в Украине, хотя впереди еще немало дискуссий.

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