Акції українських компаній зростають перед переговорами Трампа і Путіна

Індекс українських акцій WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі (WSE), який у понеділок підскочив на 9,43%, у вівторок до 13:00 за київським часом зріс ще на 5,54%. Це сталося напередодні запланованої на другу половину дня розмови президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним про можливе припинення вогню та мирний процес. Про це пише «Інтерфакс-Україна» .

Деталі

За даними WSE, після ранкового стрибка цін українські акції вдень дещо скоригувалися. Станом на 14:45 акції Milkiland зросли на 1,69% від початку дня, агрохолдингів «Агротон» та «ІМК» (з активами поблизу фронту) – на 2,74% і 15,26% відповідно, KSG-Agro – на 1,18%, а «Астарти», провідного виробника цукру в Україні, – на 1,78%. Акції Coal Energy, чиї шахти зупинені через війну, додали 4,46%, хоча раніше демонстрували найвищі темпи зростання.

На Лондонській біржі, де вплив роздрібних інвесторів менший, ніж на WSE, акції агрохолдингу МХП, найбільшого українського виробника курятини, зросли зранку вівторка на 3,86%, а гірничорудної Ferrexpo – на 3,80%.

Натомість на ринку єврооблігацій України перед ключовими переговорами лідерів США та РФ зростання не спостерігається. За даними Франкфуртської біржі, котирування українських єврооблігацій навіть знизилися на 0,25-0,4%.

Контекст

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф висловив переконання, що найближчим часом Сполучені Штати зможуть досягти прогресу у врегулюванні війни між Росією та Україною. Таку думку він озвучив після поїздки до Росії та зустрічі з Володимиром Путіним, де йшлося про можливість 30-денного перемир’я.

Дональд Трамп, коментуючи переговори з російським лідером, назвав їх «дуже позитивною та результативною бесідою». За його словами, зараз відкривається «справжня можливість зупинити цю страшну й криваву війну».

Напередодні розмови з Путіним Трамп повідомив, що планує порушити питання окупованих українських земель і обговорити «розподіл певних активів» між сторонами. Він підкреслив, що для укладення мирної угоди обидві сторони мають піти на компроміси.

Анонсуючи діалог із Путіним, Трамп зазначив, що США та Росія вже погодили «багато складових» плану припинення війни в Україні, хоча попереду ще чимало дискусій.