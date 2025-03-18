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Трамп перед розмовою з Путіним заявив про узгодження «багатьох елементів» мирного плану

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Дональд Трамп /Getty Images

Дональд Трамп Фото Getty Images

США та РФ узгодили «багато елементів» плану завершення війни в Україні, але попереду ще багато обговорень. Про це написав президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social, анонсуючи телефонну розмову з Володимиром Путіним.

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Деталі

  • Трамп нагадав, що 18 березня планує телефонну розмову з Путіним, на яку, за його словами, чекає з нетерпінням. Головна тема переговорів – мирне врегулювання війни, зокрема питання перемир’я.
  • «Тисячі молодих солдатів та інших людей гинуть. Кожен тиждень приносить 2500 смертей солдатів з обох сторін. Це має припинитися негайно», – написав Трамп.
  • Раніше він припустив, що Росія погодиться на тимчасове перемир’я. За словами президента США, Вашингтон прагне повністю врегулювати військовий конфлікт між РФ та Україною. «Думаю, Україна цього хоче, я знаю – вони хочуть. Усі гравці цього хочуть», – заявив він, додавши, що США необхідно досягти мирної угоди. «Це моя головна мета», – наголосив Трамп.
  • Адміністрація Трампа розглядає можливість серйозних поступок Росії в межах мирного врегулювання, повідомило напередодні видання Semafor. За даними його джерел, одним із варіантів є офіційне визнання Криму російською територією. Вашингтон нібито може ініціювати визнання відповідного рішення ООН.

Контекст

Спецпосланник президента США Стів Віткофф раніше висловив упевненість, що найближчими тижнями Штатам вдасться просунутися у питанні врегулювання війни між Росією та Україною. Таку заяву він зробив після візиту до Росії та переговорів із Володимиром Путіним, де обговорювалася пропозиція 30-денного перемир’я. 

Сам Трамп охарактеризував переговори з лідером Росії як «дуже хорошу та продуктивну дискусію», додавши, що наразі з’явився «реальний шанс покласти край цій жахливій і кривавій війні».

Анонсуючи переговори з Путіним, Трамп заявив, що підніме питання окупованих українських територій і обговорить «розподіл певних активів» між Україною та Росією. Він наголосив, що мирна угода потребує взаємних поступок.

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