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Трамп заявив про «хорошу і продуктивну» розмову з Путіним у четвер

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Президент США Дональд Трамп заявив про «дуже хороші та продуктивні переговори» з Путіним 13 березня. Про це він повідомив у соціальній мережі Truth Social. Доповнено. У Білому домі пізніше уточнили, що Трамп не спілкувався з Путіним. Йдеться про зустріч зі спецпредставником Віткоффом.

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Деталі 

  • Він висловив оптимізм, зазначивши, що «є великі шанси на завершення цієї жахливої, кривавої війни».
  • Трамп стверджує, що наразі «тисячі українських військових оточені російськими силами та перебувають у вкрай складному й уразливому становищі». Він додав, що закликав Путіна зберегти їхні життя, попереджаючи про «жахливу різанину, подібної до якої не було з часів Другої світової війни». «Боже, благослови їх усіх!!!» – підсумував президент.
  • З повідомлення незрозуміло, чи розмовляв лідер Сполучених Штатів особисто з президентом РФ, чи йдеться про переговори між Путіним і спецпосланником Трампа по Близькому Сходу Стівом Віткоффом, який 13 березня перебував із візитом у Москві та спілкувався з російським президентом.
  • Доповнено. У Білому домі пізніше уточнили, що Трамп не спілкувався з Путіним. Йдеться про зустріч зі спецпредставником Віткоффом.

Контекст

Переговори між Володимиром Путіним та спецпосланником президента США Стівом Віткоффом відбулися 13 березня у закритому форматі. Очікувалося, що вони, зокрема, розглянуть пропозицію 30-денного припинення вогню. 

У Білому домі не уточнили, про що йшлося на зустрічі, але зазначили, що результати візиту Віткоффа можна оцінити з «обережним оптимізмом». У Кремлі повідомили, що під час зустрічі «російській стороні надали додаткову інформацію», а Путін через Віткоффа передав Трампу певні дані та «додаткові сигнали». Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков додав, що після переговорів «є підстави для стриманого оптимізму» у плані припинення вогню.

Того ж дня Путін публічно заявив, що Росія підтримує пропозицію про 30-денне перемир’я в Україні, однак наголосив, що існують «нюанси» та питання, які потребують подальшого обговорення. Зокрема, він згадав присутність ЗСУ в Курській області.

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