Трамп заявив про «хорошу і продуктивну» розмову з Путіним у четвер

Президент США Дональд Трамп заявив про «дуже хороші та продуктивні переговори» з Путіним 13 березня. Про це він повідомив у соціальній мережі Truth Social. Доповнено . У Білому домі пізніше уточнили, що Трамп не спілкувався з Путіним. Йдеться про зустріч зі спецпредставником Віткоффом.

Деталі

Він висловив оптимізм, зазначивши, що «є великі шанси на завершення цієї жахливої, кривавої війни».

Трамп стверджує, що наразі «тисячі українських військових оточені російськими силами та перебувають у вкрай складному й уразливому становищі». Він додав, що закликав Путіна зберегти їхні життя, попереджаючи про «жахливу різанину, подібної до якої не було з часів Другої світової війни». «Боже, благослови їх усіх!!!» – підсумував президент.

З повідомлення незрозуміло, чи розмовляв лідер Сполучених Штатів особисто з президентом РФ, чи йдеться про переговори між Путіним і спецпосланником Трампа по Близькому Сходу Стівом Віткоффом, який 13 березня перебував із візитом у Москві та спілкувався з російським президентом.

Доповнено. У Білому домі пізніше уточнили, що Трамп не спілкувався з Путіним. Йдеться про зустріч зі спецпредставником Віткоффом.

Контекст

Переговори між Володимиром Путіним та спецпосланником президента США Стівом Віткоффом відбулися 13 березня у закритому форматі. Очікувалося, що вони, зокрема, розглянуть пропозицію 30-денного припинення вогню.

У Білому домі не уточнили, про що йшлося на зустрічі, але зазначили, що результати візиту Віткоффа можна оцінити з «обережним оптимізмом». У Кремлі повідомили, що під час зустрічі «російській стороні надали додаткову інформацію», а Путін через Віткоффа передав Трампу певні дані та «додаткові сигнали». Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков додав, що після переговорів «є підстави для стриманого оптимізму» у плані припинення вогню.

Того ж дня Путін публічно заявив, що Росія підтримує пропозицію про 30-денне перемир’я в Україні, однак наголосив, що існують «нюанси» та питання, які потребують подальшого обговорення. Зокрема, він згадав присутність ЗСУ в Курській області.