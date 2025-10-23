Шведская Volvo Cars сообщила о более высоких, чем ожидалось, доходах за третий квартал, что привело к росту акций компании примерно на 40%, установив рекорд лучшего торгового дня в истории компании. Об этом пишет CNBC 23 октября.

Подробности

Volvo Cars, принадлежащая китайской Geely Holding, зафиксировала операционную прибыль за июль–сентябрь в размере 6,4 млрд шведских крон (примерно $680,4 млрд), что значительно превысило прогнозы аналитиков и на 600 млн крон больше, чем в предыдущем году.

Маржа прибыли к вычету процентов и налогов (EBIT) в третьем квартале составила 7,4% по сравнению с 6,2% за тот же период прошлого года.

Компания объяснила такие результаты успехами своей программы по сокращению затрат на 18 млрд крон, а также определенными разовыми факторами.

Котирующиеся на Стокгольмской бирже акции компании выросли на 41% в четверг утром, хотя позже прирост несколько сократился. Это стало самым большим внутридневным ростом акций Volvo Cars за четыре года торгов.

«В сложных рыночных условиях мы добились прочных результатов в третьем квартале, а наши действия по снижению расходов и управлению денежными потоками приносят плоды», – заявил генеральный директор Volvo Cars Хокан Самуэльссон.

Он добавил: «В сентябре мы вернулись к незначительному росту продаж и сейчас активно наращиваем продажи наших электромобилей (BEV). Мы полностью готовы к чрезвычайно важному запуску модели EX60 в январе в самом большом и популярном сегменте электромобилей».

Прогнозируя будущее, Volvo Cars ожидает дальнейшего положительного влияния программы сокращения расходов в последние три месяца года.

Однако компания отметила, что краткосрочные перспективы становятся все сложнее из-за продолжительных макроэкономических вызовов, в частности ценовой конкуренции и влияния импортных пошлин США.

Контекст

Во втором квартале Volvo сообщил об убытках в размере 11,4 млрд шведских крон (около $1,2 млрд) из-за задержек в поставках электромобилей и роста импортных пошлин.

Проблемы с разработкой и пошлиной в США негативно повлияли на модели Volvo с аккумуляторными батареями: внедорожник EX90, производимый в Китае, и седан ES90.

«Из-за импортных пошлин компания не может прибыльно реализовывать Volvo ES90 на рынке США, а рентабельность этой модели в Европе также находится под давлением по той же причине», – говорилось в заявлении компании.

Кроме того, сроки выхода EX90 на американский рынок отодвинулись из-за трудностей со снабжением компонентов и программного обеспечения, что усилило финансовую нагрузку.