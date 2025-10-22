Немецкий автогигант Volkswagen предупредил о возможных временных перебоях в производстве из-за ограничений Китая на экспорт полупроводников, производимых компанией Nexperia. Остальные автопроизводители тоже готовятся к масштабным перебоям в производстве. Об этом пишут CNBC и WSJ 22 октября. Ограничение Китаем экспорта полупроводников стало реакцией на взятие Нидерландами под контроль производителя чипов Nexperia.

Подробности

Отмечается, что хотя Nexperia не является прямым поставщиком компании, некоторые компоненты Nexperia используются в деталях для автомобилей, поставляемых прямыми поставщиками Volkswagen.

«Мы поддерживаем тесный контакт со всеми соответствующими сторонами, чтобы на ранней стадии выявить потенциальные риски и принять решение относительно необходимых мер», – отметил представитель Volkswagen, добавив, что в настоящее время производство компании не пострадало.

«Однако учитывая развивающуюся ситуацию, нельзя исключить краткосрочного влияния на производство», – добавили в компании.

Эта информация появилась вскоре после того, как Немецкая ассоциация автомобильной промышленности (VDA), главное лобби автопрома страны, заявила, что спор между Китаем и Нидерландами относительно Nexperia может привести к «значительным ограничениям производства в ближайшее время».

Mercedes-Benz сообщила, что смогла обеспечить краткосрочные поставки микрочипов в ответ на перебои, вызванные проблемами нидерландского производителя полупроводников Nexperia. В то же время компания предупредила о вызовах, с которыми может столкнуться вся автомобильная отрасль.

Микрочипы Nexperia используются в широком спектре автомобильных компонентов – от фар до электронных блоков управления.

Немецкий производитель автомобилей премиум-класса отметил, что внимательно следит за ситуацией и поддерживает диалог со всеми привлеченными сторонами. Однако из-за сложности и непредсказуемости ситуации точные прогнозы сделать сложно.

Конкурент Mercedes, компания BMW, сообщила, что поддерживает постоянную связь с поставщиками и анализирует ситуацию, чтобы заблаговременно выявить потенциальные риски и принять необходимые меры. «Наши заводы работают по графику», – подчеркнули в BMW.

Французский автопроизводитель Renault создал специальную группу для мониторинга ситуации и ежедневно контактирует с поставщиками в поисках альтернативных решений для обеспечения бесперебойного производства. «Пока влияние остается ограниченным, и запланированные запуски новых моделей не пострадают, но отрасль остается настороже», – отметил представитель Renault.

Контекст

30 сентября Министерство экономики Нидерландов применило закон о доступности товаров к компании Nexperia из-за серьезных проблем с корпоративным управлением. Эта исключительная мера позволяет министру блокировать или отменять решения компании, если они угрожают интересам предприятия или Европы, сообщается на официальном сайте министерства.

Nexperia, производитель микросхем для автомобильной и электронной промышленности, имеет штаб-квартиру в Неймегене, Нидерланды, но принадлежит китайской компании Wingtech Technology. Компания является одним из ведущих мировых производителей диодов и транзисторов.

По заявлению министерства, закон применили из-за «недавних тревожных сигналов о серьезных недостатках в управлении и действиях в Nexperia, создающих риск для сохранения критических технологических знаний и возможностей в Нидерландах и Европе».

Министерство подчеркнуло, что цель решения – предотвратить ситуацию, при которой продукция Nexperia (готовая или полуфабрикаты) станет недоступной в чрезвычайных обстоятельствах. По данным нидерландского издания NRC, технологии Nexperia планировали передать в Китай.

В заявлении министерства говорится, что экономическая интервенция не повлияет на производство микросхем Nexperia.

Китайские владельцы компании, по данным SCMP, подвергли резкой критике решение Нидерландов, назвав его «чрезмерным вмешательством». В сообщении в WeChat они заявили: «Такие действия противоречат принципам рыночной экономики, честной конкуренции и нормам международной торговли, поддерживаемым ЕС. Мы решительно протестуем против дискриминационного отношения к китайским компаниям».

В ответ на эти меры Китай запретил Nexperia, принадлежащей Wingtech Technology, экспортировать продукцию со своих китайских заводов.