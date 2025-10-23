Шведська Volvo Cars повідомила про вищі, ніж очікувалося, прибутки за третій квартал, що призвело до зростання акцій компанії приблизно на 40%, встановивши рекорд найкращого торговельного дня в історії компанії. Про це пише CNBC 23 жовтня.

Деталі

Volvo Cars, яка належить китайській Geely Holding, зафіксувала операційний прибуток за липень-вересень у розмірі 6,4 млрд шведських крон (приблизно $680,4 млрд), що значно перевищило прогнози аналітиків і на 600 млн крон більше, ніж у попередньому році.

Маржа прибутку до вирахування відсотків і податків (EBIT) у третьому кварталі склала 7,4%, порівняно з 6,2% за той самий період минулого року.

Компанія пояснила такі результати успіхами своєї програми скорочення витрат на 18 млрд крон, а також певними разовими факторами.

Акції компанії, що котируються на Стокгольмській біржі, зросли на 41% у четвер зранку, хоча пізніше приріст дещо скоротився. Це стало найбільшим внутрішньоденним зростанням акцій Volvo Cars за чотири роки торгів.

«У складних ринкових умовах ми досягли міцних результатів у третьому кварталі, а наші дії щодо зниження витрат і управління грошовими потоками приносять плоди», – заявив генеральний директор Volvo Cars Хокан Самуельссон.

Він додав: «У вересні ми повернулися до незначного зростання продажів, і зараз ми активно нарощуємо продажі наших електромобілів (BEV). Ми повністю готові до надзвичайно важливого запуску моделі EX60 у січні в найбільшому та найпопулярнішому сегменті електромобілів».

Прогнозуючи майбутнє, Volvo Cars очікує подальшого позитивного впливу від програми скорочення витрат у останні три місяці року.

Однак компанія зазначила, що короткострокові перспективи стають дедалі складнішими через тривалі макроекономічні виклики, зокрема цінову конкуренцію та вплив імпортних мит США.

Контекст

У другому кварталі Volvo повідомив про збитки у розмірі 11,4 млрд шведських крон (близько $1,2 млрд) через затримки в постачанні електромобілів та зростання імпортних мит.

Проблеми з розробкою та мита в США негативно вплинули на моделі Volvo з акумуляторними батареями: позашляховик EX90, що виробляється в Китаї, та седан ES90.

«Через імпортні мита компанія не може прибутково реалізовувати Volvo ES90 на ринку США, а рентабельність цієї моделі в Європі також перебуває під тиском з тієї ж причини», – йшлося в заяві компанії.

Крім того, терміни виходу EX90 на американський ринок відсунулися через труднощі з постачанням компонентів та програмного забезпечення, що посилило фінансове навантаження.