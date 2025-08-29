Компания Alibaba разработала новый чип, чтобы восполнить пробел, возникший после того, как Nvidia столкнулась с регуляторными ограничениями на продажу своей продукции в Китае. Об этом сообщает The Wall Street Journal 29 августа со ссылкой на источники.

Подробности

Новый чип Alibaba, который сейчас тестируется, предназначен для широкого спектра задач искусственного интеллекта, в частности для инференса – процесса, когда ИИ использует полученные знания для создания результатов, например ответов голосовых помощников.

В отличие от предыдущего чипа Alibaba, изготовленного Taiwan Semiconductor Manufacturing, этот чип производится китайской компанией, поскольку США запретили TSMC использовать передовые технологии для создания ИИ-чипов для Китая.

Китайские компании, такие как MetaX и Cambricon Technologies, также активно развивают собственные ИИ-чипы. В июле MetaX представила чип, который может заменить Nvidia H20 с большим объемом памяти, хотя он потребляет больше электроэнергии.

MetaX готовится к массовому производству этого чипа. Cambricon, в свою очередь, сообщила о доходе в $247 млн ​​за второй квартал благодаря спросу на чип Siyuan 590, а ее рыночная капитализация превысила $87 млрд, несмотря на падение акций на 6% в пятницу.

Контекст

Alibaba, известная как гигант электронной коммерции, значительную часть прибыли получает от облачных вычислений, конкурируя с Amazon Web Services, Microsoft и Google. Во втором квартале доход от облачных сервисов вырос на 26% из-за спроса на ИИ-услуги. Гендиректор Эдди Ву назвал «ИИ плюс облако» одним из двух ключевых направлений роста компании наряду с электронной коммерцией. В феврале Alibaba объявила об инвестициях в размере $53 млрд в ИИ в течение следующих трех лет. Ее ИИ-модель Qwen является одной из самых высоко оцененных в мире.

Китай активно инвестирует в создание самодостаточной цепи поставок для ИИ, в том числе через фонд на $8,4 млрд, объявленный в январе. Лидером этой инициативы является Huawei, разработавшая систему с 384 чипами Ascend, что по некоторым показателям превосходит топовые системы Nvidia с 72 чипами Blackwell. Основатель Huawei Жэнь Чжэнфей заявил, что комбинация чипов позволяет достигать результатов, сравнимых с самыми современными стандартами.

Однако китайские чипы, включая Huawei, сталкиваются с проблемами во время обучения ИИ-моделей, такими как перегревание или сбои. Alibaba избегает массовых закупок чипов Huawei, считая компанию конкурентом в сфере облачных сервисов. Новый чип Alibaba совместим с платформой Nvidia, что облегчает адаптацию программ, созданных для чипов Nvidia.