Компанія Alibaba розробила новий чип, щоб заповнити прогалину, що виникла після того, як Nvidia зіткнулася з регуляторними обмеженнями на продаж своєї продукції в Китаї. Про це повідомляє The Wall Street Journal 29 серпня з посиланням на джерела.

Деталі

Новий чип Alibaba, який зараз тестують, призначений для широкого спектра завдань штучного інтелекту, зокрема для інференсу – процесу, коли ШІ використовує отримані знання для створення результатів, наприклад, відповідей голосових помічників.

На відміну від попереднього чипа Alibaba, виготовленого Taiwan Semiconductor Manufacturing, цей чип виробляється китайською компанією, оскільки США заборонили TSMC використовувати передові технології для створення ШІ-чипів для Китаю.

Китайські компанії, такі як MetaX і Cambricon Technologies, також активно розвивають власні ШІ-чипи. У липні MetaX представила чип, який може замінити Nvidia H20, з більшим обсягом пам’яті, хоча він споживає більше електроенергії.

MetaX готується до масового виробництва цього чипа. Cambricon, у свою чергу, повідомила про дохід у $247 млн за другий квартал завдяки попиту на чип Siyuan 590, а її ринкова капіталізація перевищила $87 млрд, попри падіння акцій на 6% у п’ятницю.

Контекст

Alibaba, відома як гігант електронної комерції, значну частину прибутку отримує від хмарних обчислень, конкуруючи з Amazon Web Services, Microsoft і Google. У другому кварталі дохід від хмарних сервісів зріс на 26% завдяки попиту на ШІ-послуги. Гендиректор Едді Ву назвав «ШІ плюс хмара» одним із двох ключових напрямів зростання компанії поряд з електронною комерцією. У лютому Alibaba оголосила про інвестиції в розмірі $53 млрд у ШІ протягом наступних трьох років. Її ШІ-модель Qwen є однією з найбільш високо оцінених у світі.

Китай активно інвестує у створення самодостатнього ланцюга постачання для ШІ, зокрема через фонд на $8,4 млрд, оголошений у січні. Лідером цієї ініціативи є Huawei, яка розробила систему з 384 чипами Ascend, що за деякими показниками перевершує топові системи Nvidia з 72 чипами Blackwell. Засновник Huawei Жень Чженфей заявив, що комбінація чипів дозволяє досягати результатів, які можна порівняти з найсучаснішими стандартами.

Однак китайські чипи, включно з Huawei, стикаються з проблемами під час навчання ШІ-моделей, такими як перегрівання чи збої. Alibaba уникає масових закупівель чипів Huawei, вважаючи компанію конкурентом у сфері хмарних сервісів. Новий чип Alibaba сумісний із платформою Nvidia, що полегшує адаптацію програм, створених для чипів Nvidia.