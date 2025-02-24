Alibaba інвестує понад $52 млрд в хмарні технології та ШІ до 2028 року

Alibaba інвестує щонайменше 380 млрд юанів ($52 млрд) в інфраструктуру штучного інтелекту та хмарні технології протягом наступних трьох років. Про це пише The Wall Street Journal 24 лютого.
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Деталі
- Компанія прогнозує, що загальні витрати перевищать обсяги інвестицій у штучний інтелект та хмарні обчислення за останні десять років.
- Alibaba оприлюднила кращі за очікування результати за три місяці, що завершились у грудні, з прискоренням темпів зростання доходів, завдяки успіхам у електронній комерції та хмарних технологіях.
- Китайські технологічні гіганти, включаючи Alibaba та Baidu, активізують зусилля для розвитку штучного інтелекту після успіху стартапу DeepSeek. Джо Цай, співзасновник Alibaba, заявив, що їхні ШІ технології будуть інтегровані в iPhone для китайського ринку, що допоможе зміцнити імідж компанії.
- Витрати компанії на ШІ та хмарні технології перевищують прогноз Citi, які очікували 350 млрд юанів до 2028 року. Аналітики Citi вважають, що Alibaba має великі перспективи в захопленні зростаючого попиту на хмарні послуги.
Контекст
Масштабні витрати на ШІ, оголошені технологічними компаніями разом із результатами за четвертий квартал, здивували ринок і посилили падіння акцій, яке спричинило впровадження дешевої моделі ШІ від китайського стартапу DeepSeek у січні. На фоні ажіотажу навколо потенціалу ШІ акціонери хвилюються, що збільшення витрат без пропорційного зростання доходів може знизити капітал, який інакше було б використано для викупів і дивідендів, одночасно скорочуючи фінансування інших напрямів, не повʼязаних із ШІ.
7 лютого Financial Times повідомила, що компанії Microsoft, Alphabet, Amazon і Meta оголосили про сукупні капітальні витрати у $246 млрд на 2024 рік, порівняно з $151 млрд у 2023-му. Вони прогнозують, що цьогоріч витрати можуть перевищити $320 млрд.
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