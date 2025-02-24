Alibaba інвестує понад $52 млрд в хмарні технології та ШІ до 2028 року

Alibaba інвестує щонайменше 380 млрд юанів ($52 млрд) в інфраструктуру штучного інтелекту та хмарні технології протягом наступних трьох років. Про це пише The Wall Street Journal 24 лютого.

Деталі

Компанія прогнозує, що загальні витрати перевищать обсяги інвестицій у штучний інтелект та хмарні обчислення за останні десять років.

Alibaba оприлюднила кращі за очікування результати за три місяці, що завершились у грудні, з прискоренням темпів зростання доходів, завдяки успіхам у електронній комерції та хмарних технологіях.

Китайські технологічні гіганти, включаючи Alibaba та Baidu, активізують зусилля для розвитку штучного інтелекту після успіху стартапу DeepSeek. Джо Цай, співзасновник Alibaba, заявив, що їхні ШІ технології будуть інтегровані в iPhone для китайського ринку, що допоможе зміцнити імідж компанії.

Витрати компанії на ШІ та хмарні технології перевищують прогноз Citi, які очікували 350 млрд юанів до 2028 року. Аналітики Citi вважають, що Alibaba має великі перспективи в захопленні зростаючого попиту на хмарні послуги.

Контекст

Масштабні витрати на ШІ, оголошені технологічними компаніями разом із результатами за четвертий квартал, здивували ринок і посилили падіння акцій, яке спричинило впровадження дешевої моделі ШІ від китайського стартапу DeepSeek у січні. На фоні ажіотажу навколо потенціалу ШІ акціонери хвилюються, що збільшення витрат без пропорційного зростання доходів може знизити капітал, який інакше було б використано для викупів і дивідендів, одночасно скорочуючи фінансування інших напрямів, не повʼязаних із ШІ.

7 лютого Financial Times повідомила, що компанії Microsoft, Alphabet, Amazon і Meta оголосили про сукупні капітальні витрати у $246 млрд на 2024 рік, порівняно з $151 млрд у 2023-му. Вони прогнозують, що цьогоріч витрати можуть перевищити $320 млрд.