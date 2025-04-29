Alibaba представила модели ИИ с функцией «размышления»

Китайская компания Alibaba представила модели искусственного интеллекта Qwen3, которые, по ее утверждению, могут конкурировать с последними разработками Google и OpenAI. Об этом говорится в сообщении компании от 29 апреля.
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Подробности
- Модели с параметрами от 0,6 до 235 млрд доступны на Hugging Face и GitHub.
- Отмечается, что Qwen3 сочетает скорость для простых задач и способность к сложному анализу, в частности проверки фактов, используя архитектуру Mixture of Experts для повышения эффективности.
- Они поддерживают 119 языков и тренировались на данных по учебникам, коду и контенту от предыдущих моделей.
- Тестирование показало значительные улучшения: Qwen3 превосходит OpenAI o1 в некоторых тестах, хотя уступает новейшим o3 и o4-mini, сообщили в компании. Alibaba подчеркивает точность выполнения инструкций Qwen3.
- Эксперты отмечают, что эти модели с открытым кодом могут стать ключевым инструментом для Китая в условиях ограничений импорта чипов для ИИ.
Контекст
В апреле 2023 года Alibaba Group Holding Ltd представила генеративную ИИ-модель Tongyi Qianwen. Во время презентации модель демонстрировала составление приглашений, планирование маршрутов путешествий и предоставление советов по макияжу.
По словам генерального директора Даниэля Чжана, технология «радикально изменит производство, работу и образ жизни». Он подчеркнул, что такие ИИ-модели, как Tongyi Qianwen, будут способствовать популяризации искусственного интеллекта в будущем.
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