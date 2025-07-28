Китайский техногигант Alibaba объявил о выпуске своих умных очков: новое устройство будет работать на базе фирменного ИИ-ассистента Quark и станет первым аппаратным продуктом компании в данной категории, пишет CNBC .

Ключевые факты

Компания решила перейти к созданию собственного гаджета, чтобы шире продвигать ИИ-сервисы среди пользователей.

Alibaba планирует запустить Quark AI Glasses в Китае до конца 2025 года. Очки будут работать на базе большой языковой модели Qwen и голосового ассистента Quark, уже доступного в Китае в качестве мобильного приложения.

Очки смогут совершать голосовые звонки, воспроизводить музыку, переводить в реальном времени и транскрибировать встречи. Устройство оснащено встроенной камерой.

Владельцы ИИ-очков смогут использовать карты, производить оплату через Alipay и сравнивать цены на маркетплейсе Taobao – сервисы, принадлежащие Alibaba или ее аффилированным структурам.

Компания пока не раскрывает стоимость или технические характеристики устройства.

Quark AI Glasses на стенде Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. 27 июля 2025 года Фото Getty Images

Контекст

Alibaba – один из лидеров китайского ИИ-рынка, активно развивает собственные модели, которые, по оценкам аналитиков, могут конкурировать с западными аналогами, в том числе с OpenAI.

Выход на рынок умных очков делает компанию прямым конкурентом как Meta, выпустившей очки с Ray-Ban, так и китайской Xiaomi, которая также представила подобный продукт в 2025 году.

Meta планирует до конца 2025-го инвестировать в виртуальную (VR) и дополненную реальность (AR) $100 млрд. Гендиректор Марк Цукерберг назвал 2025-й «определяющим годом» для ее смарт-очков.