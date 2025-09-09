Компании – члены Европейской Бизнес Ассоциации (EBA), представляющие табачную, алкогольную отрасли и розничную торговлю, призывают правительство и Верховную Раду отложить не менее чем на 10 месяцев запуск электронной акцизной марки. Бизнес объясняет, что система «еАкциз», которая должна заработать с 1 января 2026 года, сейчас находится на фрагментарной стадии разработки и не готова к полноценной эксплуатации, говорится в сообщении EBA.

Подробности

Закон предусматривает тестовый режим работы системы в течение 10 месяцев – с марта 2025 года. Однако из-за задержек с принятием подзаконных актов и разработкой программного обеспечения тестирование может фактически сократиться до двух месяцев.

По графику Минцифры «еАкциз» будет готов лишь в ноябре 2025 года, а офлайн-приложение – с 1 января 2026 года, когда система уже должна быть запущена, отмечается в сообщении.

Компании признают стратегическую важность «еАкциза» для борьбы с теневым оборотом и поддерживают его внедрение, но считают, что запуск без должной подготовки будет представлять угрозу для легального рынка. Поэтому бизнес настаивает, чтобы парламент до 1 октября 2025-го принял изменения в законодательство и предоставил по меньшей мере 10 месяцев для тестирования системы с момента ее полной готовности.

Бизнес отмечает, что без достаточного времени для адаптации внутренних процессов и комплексного тестирования новая модель прослеживаемости подакцизной продукции может привести к сбоям в работе легальных операторов.

Каковы риски для рынка подакцизных товаров:

временная или полная остановка деятельности легального бизнеса с 1 января 2026 года;

существенные потери государственного бюджета вследствие недополучения поступлений от акцизного налога, НДС, импортных пошлин и других обязательных платежей;

взрывной рост нелегального оборота алкогольных напитков и табачных изделий;

исчезновение импортной и национальной алкогольной и табачной продукции с полок магазинов.

Контекст

Ранее ассоциация «Укртабак» предупредила о рисках ежедневных потерь государственного бюджета более чем на 400 млн грн из-за неготовности к запуску с 1 января 2026 года электронной системы «еАкциз».

Закон №3173-IX предполагает внедрение системы «еАкциз» в два основных этапа:

март 2025 года – начало тестового режима системы «еАкциз» для добровольного подключения участников рынка;

январь 2026-го – система становится обязательной для всех производителей, импортеров и продавцов подакцизных товаров с переходным периодом до конца 2026 года, во время которого действуют сниженные штрафы (от 10% до 30%).

Согласно новым правилам, производители и импортеры самостоятельно смогут генерировать электронную акцизную марку в цифровой системе прослеживаемости «еАкциз» и наносить на каждую бутылку алкоголя или пачку сигарет. Эти коды будут объединяться в групповые и наноситься на блоки, коробки или ящики.

16 июля правительство утвердило введение электронной маркировки подакцизных товаров: с 1 января 2026 года пачки сигарет, бутылки алкоголя и жидкости для электронных сигарет должны содержать DataMatrix-код.