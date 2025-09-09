Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Алкогольний і тютюновий ринок під загрозою: бізнес просить відкласти запуск «еАкцизу» через технічну неготовність системи

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Компанії – члени Європейської Бізнес Асоціації (EBA), що представляють тютюнову, алкогольну галузі та роздрібну торгівлю, закликають уряд і Верховну Раду відтермінувати щонайменше на 10 місяців запуск електронної акцизної марки. Бізнес пояснює, що система «еАкциз», яка має запрацювати з 1 січня 2026 року, нині перебуває на фрагментарній стадії розробки і не готова до повноцінної експлуатації, йдеться у повідомленні EBA.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі

  • Закон передбачає тестовий режим роботи системи протягом 10 місяців – з березня 2025-го. Проте через затримки з ухваленням підзаконних актів і розробкою програмного забезпечення тестування може фактично скоротитися до двох місяців. 
  • За графіком Мінцифри «еАкциз» буде готовий лише з листопада 2025 року, а офлайн-застосунок – з 1 січня 2026 року, коли систему вже має бути запущено, зазначається у повідомленні.
  • Компанії визнають стратегічну важливість «еАкцизу» для боротьби з тіньовим обігом і підтримують його впровадження, але вважають, що запуск без належної підготовки становитиме загрозу для легального ринку. Тому бізнес наполягає, аби парламент до 1 жовтня 2025 року ухвалив зміни до законодавства і надав щонайменше 10 місяців для тестування системи з моменту її повної готовності.
  • Бізнес наголошує, що без достатнього часу для адаптації внутрішніх процесів і комплексного тестування нова модель простежуваності підакцизної продукції може спричинити збої в роботі легальних операторів. 

Які ризики для ринку підакцизних товарів:

  • тимчасова або повна зупинка діяльності легального бізнесу з 1 січня 2026 року;
  • значні втрати державного бюджету внаслідок недоотримання надходжень від акцизного податку, ПДВ, імпортного мита та інших обов’язкових платежів;
  • вибухове зростання нелегального обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
  • зникнення імпортної та національної алкогольної і тютюнової продукції з полиць магазинів.

Контекст

Раніше асоціація «Укртютюн» попередила про ризики щоденних втрат державного бюджету більш як на 400 млн грн через неготовність до запуску з 1 січня 2026 року електронної системи «еАкциз». 

Закон №3173-IX передбачає впровадження системи «еАкциз» у два основні етапи:

  • березень 2025 року – початок тестового режиму системи «еАкциз» для добровільного підключення учасників ринку;
  • січень 2026 року – система стає обов’язковою для всіх виробників, імпортерів і продавців підакцизних товарів із перехідним періодом до кінця 2026 року, під час якого діють знижені штрафи (від 10% до 30%).

За новими правилами, виробники та імпортери самостійно зможуть генерувати електронну акцизну марку в цифровій системі простежуваності «еАкциз» та наносити на кожну пляшку алкоголю чи пачку цигарок. Ці коди об’єднуватимуть у групові та наноситимуть на блоки, коробки чи ящики.

16 липня уряд затвердив впровадження електронного маркування підакцизних товарів: з 1 січня 2026 року пачки сигарет, пляшки алкоголю та рідини для електронних сигарет повинні містити DataMatrix-код

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні