Бізнес попередив про ризики щоденних втрат державного бюджету на понад 400 млн грн через неготовність до запуску з 1 січня 2026 року електронної системи простежуваності підакцизних товарів еАкциз. Про це повідомила асоціація «Укртютюн» за результатами зустрічі представників профільних міністерств з виробниками та імпортерів підакцизної продукції, яка відбулася минулого тижня.

Деталі

Під час обговорення впровадження еАкциз бізнес наголосив, що система поки що не готова до повноцінного тестування, і компанії матимуть вкрай обмежений час на її впровадження.

Без законодавчих змін, які забезпечать достатній період для тестування всіх компонентів системи еАкциз, з 1 січня 2026 року є ризик перебоїв у постачанні легальної продукції, зростання тіньового ринку та суттєвих втрат держбюджету, йдеться у повідомленні асоціації.

Бізнес просить до 1 жовтня 2025 року ініціювати та прийняти законодавчі зміни, щоб забезпечити можливість тестування та впровадження системи еАкциз протягом строку, який становить не менше 10 місяців (від березня 2025 року до січня 2026 року), як це закріплено в Законі №3173-IX.

Це необхідно, оскільки бізнес зазначає, що станом на липень 2025 року система ще не готова, а тестовий період і відповідні законодавчі зміни мають бути завершені до припинення замовлень на паперові акцизні марки 18 жовтня 2025 року.

Такий підхід надасть бізнесу необхідний час для налаштування, дозволить уникнути технічних збоїв, збереже стабільність надходжень до бюджету та запобігатиме зростанню тіньового сектору, заявили учасники зустрічі.

Контекст

Закон №3173-IX передбачає впровадження системи еАкциз у два основні етапи:

Березень 2025 року – початок тестового режиму системи еАкциз для добровільного підключення учасників ринку. Січень 2026 року – система стає обов’язковою для всіх виробників, імпортерів і продавців підакцизних товарів, із перехідним періодом до кінця 2026 року, під час якого діють знижені штрафи (від 10% до 30%).

За новими правилами, виробники та імпортери самостійно зможуть генерувати електронну акцизну марку в цифровій системі простежуваності еАкциз та наносити на кожну пляшку алкоголю чи пачку цигарок. Ці коди об’єднуватимуть у групові та наноситимуть на блоки, коробки чи ящики.

16 липня уряд затвердив впровадження електронного маркування підакцизних товарів: з 1 січня 2026 року пачки сигарет, пляшки алкоголю та рідини для електронних сигарет повинні містити DataMatrix-код.