Кабінет Міністрів впроваджує електронне маркування підакцизних товарів: з 1 січня 2026 року пачки сигарет, пляшки алкоголю та рідини для електронних сигарет повинні містити DataMatrix-код. Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 16 липня, повідомила пресслужба Мінфіну.

Деталі

Постановою затверджено новий порядок маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет. Із початку 2026 року кожна одиниця такої продукції має містити електронну марку у вигляді графічного елемента – DataMatrix-коду.

В уряді зазначають, що це дозволить фіксувати походження товару, контролювати його обіг та перевіряти легальність продажу.

Кожен споживач зможе самостійно перевірити походження товару через мобільний застосунок, скануючи код, нанесений на упаковку.

Уряд очікує, що впровадження електронних марок сприятиме зменшенню тіньового ринку алкоголю та тютюну, покращить адміністрування акцизного податку та збільшить бюджетні надходження.

Контекст

Прийнята постанова є продовженням запуску цифровізації обігу підакцизних товарів – системи «Е-Акциз». Її тестування триває з 1 березня 2025 року й завершиться одночасно з набуттям чинності нових правил.

Діюча система, затверджена постановою №1251 ще у 2010 році, буде скасована з 1 січня 2026 року. Виняток – окремі перехідні положення, що діятимуть до 1 вересня 2026 року.