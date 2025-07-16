Кабінет Міністрів впроваджує електронне маркування підакцизних товарів: з 1 січня 2026 року пачки сигарет, пляшки алкоголю та рідини для електронних сигарет повинні містити DataMatrix-код. Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 16 липня, повідомила пресслужба Мінфіну.
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Деталі
- Постановою затверджено новий порядок маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет. Із початку 2026 року кожна одиниця такої продукції має містити електронну марку у вигляді графічного елемента – DataMatrix-коду.
- В уряді зазначають, що це дозволить фіксувати походження товару, контролювати його обіг та перевіряти легальність продажу.
- Кожен споживач зможе самостійно перевірити походження товару через мобільний застосунок, скануючи код, нанесений на упаковку.
- Уряд очікує, що впровадження електронних марок сприятиме зменшенню тіньового ринку алкоголю та тютюну, покращить адміністрування акцизного податку та збільшить бюджетні надходження.
Контекст
Прийнята постанова є продовженням запуску цифровізації обігу підакцизних товарів – системи «Е-Акциз». Її тестування триває з 1 березня 2025 року й завершиться одночасно з набуттям чинності нових правил.
Діюча система, затверджена постановою №1251 ще у 2010 році, буде скасована з 1 січня 2026 року. Виняток – окремі перехідні положення, що діятимуть до 1 вересня 2026 року.
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