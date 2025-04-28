«Amazon для войны». В Украине запустили маркетплейс технологий Brave1 Market

В Украине заработал маркетплейс новейших технологий для украинских военных Brave1 Market, там подразделения ВСУ смогут самостоятельно выбирать технику, которой хотят воевать, а будут покупать ее за средства воинской части. Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Ключевые факты

По словам Федорова, платформа будет работать как интернет-магазин – как Amazon или Rozetka, но вместо обычных товаров – инновации.

В настоящее время бойцы могут покупать вооружение только за деньги, а дальше смогут рассчитываться, тратя так называемые «е-баллы», которые будут начисляться военным подразделениям, подтверждающим уничтожение техники противника посредством видеофиксации с дронов.

На маркетплейсе представлены более 1000 решений: БПЛА, наземные работы, РЭБ и РЭР, комплектующие, средства на базе ИИ, программное обеспечение и боеприпасы.

Сейчас военные сами ищут производителей и разработки в интернете через знакомых и другие подразделения, поэтому доступ к информации ограничен. Ожидается, что маркетплейс значительно упростит взаимодействие между разработчиками и военными, защитники смогут в несколько кликов выбрать нужную технологию, сравнить характеристики различных средств, связаться с производителем и заключить прямое соглашение.

Маркетплейс поможет решить проблему с распространением эффективных технологий, ведь военные часто не знают о уже имеющихся на рынке средствах, которые могут помочь им эффективно выполнять задачи, считает Федоров.

В целях безопасности военные будут авторизоваться в маркетплейсе через «Дію». Особо сенситивная информация содержится в закрытом каталоге, доступ к которому имеют только верифицированные военнослужащие через систему «Дельта».

«По факту это такой Amazon для войны, который дает возможность подразделению что-то себе приобрести за деньги, а в дальнейшем покупать и за «е-баллы». Это подход, когда потребность формируется с поля боя. И это антикоррупционный проект, потому что военные заказывают только то, что им реально нужно, и нет никаких звеньев, которые могут не успеть проанализировать реальную потребность», – говорит Федорова Суспильному.

На маркетплейсе только «проверенные и протестированные» кластером изделия, сообщили в Brave1. Новые производители и продукты можно будет добавить туда после прохождения «внутренних тестов».

Контекст

Brave1 – совместная инициатива Минобороны с Генштабом, СНБО, Минстратегпромом и Минэкономики. Кластер объединяет сотни топовых разработчиков и военнослужащих для лучшего взаимодействия. Как отмечают в Минцифре, Силы обороны могут поставить конкретные задачи разработчикам, а компании получить профильную поддержку и грант на развитие продукта.

За все время действия программы Brave1 выдал более 500 грантов на развитие отечественных оборонных технологий. Наибольшее количество привлекли производители БПЛА, а также наземных и морских роботизированных и дистанционно управляемых комплексов. В общей сложности украинские defence tech компании уже получили 2,2 млрд грн на свои разработки.

Как менялись приоритеты кластера с момента основания в 2023 году и что будет с Brave1 в случае прекращения боевых действий – читайте здесь.