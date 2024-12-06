Самым эффективным – «е-Баллы». В Минцифре забрали 50 млрд грн для Армии Дронов. Что будет с программой «Дроны за баллы», которая поощряла эффективность БпЛА-подразделений

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С августа в Силах обороны работает система распределения беспилотников между подразделениями. Наибольшее количество достается тем, кто их более эффективно использует. В программу включены более 300 воинских частей. Как работает система и что с нею будет после того, как Госспецсвязи передали в управление Кабинету министров?
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Около полугода работает система бонусного распределения дронов между подразделениями по эффективности использования. За уничтоженную вражескую технику пилоты получают баллы, за которые могут купить беспилотники. Неофициальные названия программы – «е-Баллы» и «Дроны за баллы».
Программу запустили Минцифры и Госспецсвязи в рамках «Армии дронов». 19 ноября Госспецсвязи передали в ведение Кабмина (с 2019-го орган был под управлением Минцифры). Повлияет ли это на «е-баллы»?
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