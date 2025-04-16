Американская Lyft покупает немецкий сервис такси Freenow почти за $200 млн

Американская компания Lyft Inc. договорилась о приобретении немецкого приложения для вызова такси Freenow за €175 млн ($197 млн). Это первое глобальное расширение Lyft за пределы США и Канады, пишет Bloomberg . Lyft ищет новые источники дохода в условиях интенсивной конкуренции в США с Uber.

Подробности

Lyft планирует приобрести Freenow у BMW Group и Mercedes-Benz Mobility за наличные деньги.

Freenow продолжит работать в девяти странах и более 150 городах, включая Ирландию, Великобританию, Германию, Грецию, Испанию, Италию, Польшу, Францию ​​и Австрию.

Соглашение значительно расширит рынок Lyft, почти удвоив его потенциал до более чем 300 млрд поездок в год. Ожидается, что годовые валовые бронирования возрастут примерно на €1 млрд ($1,14 млрд).

Финансовым советником Lyft выступает Guggenheim Securities LLC, а продавцов консультирует Lazard. Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2025 года.

После объявления о сделке акции Lyft выросли на 1,9% на премаркете.

Контекст

Lyft, хорошо известная в США и Канаде, до сих пор не работала за пределами Северной Америки. Ее главный конкурент, Uber Technologies Inc., оперирует в более чем 70 странах мира.

Freenow была создана как совместное предприятие автопроизводителей BMW и Mercedes-Benz в феврале 2019-го. В сентябре прошлого года компания заявила, что достигла точки безубыточности после роста дохода на 13%.