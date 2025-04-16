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Американская Lyft покупает немецкий сервис такси Freenow почти за $200 млн

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Lyft едет в Европу /Getty Images

Lyft едет в Европу Фото Getty Images

Американская компания Lyft Inc. договорилась о приобретении немецкого приложения для вызова такси Freenow за €175 млн ($197 млн). Это первое глобальное расширение Lyft за пределы США и Канады, пишет Bloomberg. Lyft ищет новые источники дохода в условиях интенсивной конкуренции в США с Uber.

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Подробности

  • Lyft планирует приобрести Freenow у BMW Group и Mercedes-Benz Mobility за наличные деньги.
  • Freenow продолжит работать в девяти странах и более 150 городах, включая Ирландию, Великобританию, Германию, Грецию, Испанию, Италию, Польшу, Францию ​​и Австрию.
  • Соглашение значительно расширит рынок Lyft, почти удвоив его потенциал до более чем 300 млрд поездок в год. Ожидается, что годовые валовые бронирования возрастут примерно на €1 млрд ($1,14 млрд).
  • Финансовым советником Lyft выступает Guggenheim Securities LLC, а продавцов консультирует Lazard. Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2025 года.
  • После объявления о сделке акции Lyft выросли на 1,9% на премаркете.

Контекст

Lyft, хорошо известная в США и Канаде, до сих пор не работала за пределами Северной Америки. Ее главный конкурент, Uber Technologies Inc., оперирует в более чем 70 странах мира.

Freenow была создана как совместное предприятие автопроизводителей BMW и Mercedes-Benz в феврале 2019-го. В сентябре прошлого года компания заявила, что достигла точки безубыточности после роста дохода на 13%.

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