Коэффициент почти как для Uber. «Киевстар» оценил Uklon в $160 млн – вдвое больше, чем ожидали рынок и аналитики. Какой могла быть математика сделки

Оператор «Киевстар» оценил Uklon в $160 млн исходя из суммы в $155,2 млн, за которые телеком-компания покупает 97% сервиса. Профильные аналитики давали более скромные цифры к моменту публичного разглашения суммы. Верхний порог диапазона возможной стоимости компании по оценке аналитического отдела Forbes Ukraine был вдвое меньше – $80 млн. Какой могла быть математика одной из самых больших за три года M&A на украинском рынке?

«Феноменальная цифра как для бизнеса в Украине!» – написал о сделке по покупке Uklon «Киевстаром» 19 марта Александр Колб, соучредитель инвестиционного синдиката Toloka и агентства digital-маркетинга Promodo.

За 97% акций Uklon самый крупный оператор «Киевстар» заплатит $155,2 млн, объявила компания накануне. Это означает, что общая оценка сервиса такси составляет $160 млн – по меньшей мере вдвое больше, чем предположение аналитического отдела Forbes Ukraine, оценивавшего потенциальную сделку в $40–80 млн.