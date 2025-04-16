Американська Lyft купує німецький сервіс таксі Freenow за майже $200 млн

Американська компанія Lyft Inc. домовилася про придбання німецького додатка для виклику таксі Freenow за €175 млн ($197 млн). Це перше глобальне розширення Lyft за межі США та Канади, пише Bloomberg . Lyft шукає нові джерела доходу в умовах інтенсивної конкуренції в США із Uber.

Деталі

Lyft планує придбати Freenow у BMW Group та Mercedes-Benz Mobility за готівку.

Freenow продовжить працювати у дев’яти країнах та понад 150 містах, зокрема в Ірландії, Великій Британії, Німеччині, Греції, Іспанії, Італії, Польщі, Франції та Австрії.

Угода значно розширить ринок Lyft, майже подвоївши його потенціал до понад 300 млрд поїздок на рік. Очікується, що річні валові бронювання зростуть приблизно на €1 млрд ($1,14 млрд).

Фінансовим радником Lyft виступає Guggenheim Securities LLC, а продавців консультує Lazard. Очікується, що угоду буде закрито в другій половині 2025 року.

Після оголошення про угоду акції Lyft зросли на 1,9% на премаркеті.

Контекст

Lyft, яка добре відома у США та Канаді, досі не працювала за межами Північної Америки. Натомість її головний конкурент, Uber Technologies Inc., оперує у понад 70 країнах світу.

Freenow була створена як спільне підприємство автовиробників BMW і Mercedes-Benz у лютому 2019-го. У вересні минулого року компанія заявила, що досягла точки беззбитковості після зростання доходу на 13%.