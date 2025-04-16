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Американська Lyft купує німецький сервіс таксі Freenow за майже $200 млн

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Lyft їде у Європу /Getty Images

Lyft їде у Європу Фото Getty Images

Американська компанія Lyft Inc. домовилася про придбання німецького додатка для виклику таксі Freenow за €175 млн ($197 млн). Це перше глобальне розширення Lyft за межі США та Канади, пише Bloomberg. Lyft шукає нові джерела доходу в умовах інтенсивної конкуренції в США із Uber.

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Деталі

  • Lyft планує придбати Freenow у BMW Group та Mercedes-Benz Mobility за готівку. 
  • Freenow продовжить працювати у дев’яти країнах та понад 150 містах, зокрема в Ірландії, Великій Британії, Німеччині, Греції, Іспанії, Італії, Польщі, Франції та Австрії. 
  • Угода значно розширить ринок Lyft, майже подвоївши його потенціал до понад 300 млрд поїздок на рік. Очікується, що річні валові бронювання зростуть приблизно на €1 млрд ($1,14 млрд).
  • Фінансовим радником Lyft виступає Guggenheim Securities LLC, а продавців консультує Lazard. Очікується, що угоду буде закрито в другій половині 2025 року.
  • Після оголошення про угоду акції Lyft зросли на 1,9% на премаркеті. 

Контекст

Lyft, яка добре відома у США та Канаді, досі не працювала за межами Північної Америки. Натомість її головний конкурент, Uber Technologies Inc., оперує у понад 70 країнах світу. 

Freenow була створена як спільне підприємство автовиробників BMW і Mercedes-Benz у лютому 2019-го. У вересні минулого року компанія заявила, що досягла точки беззбитковості після зростання доходу на 13%.

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