Американська Lyft купує німецький сервіс таксі Freenow за майже $200 млн

Американська компанія Lyft Inc. домовилася про придбання німецького додатка для виклику таксі Freenow за €175 млн ($197 млн). Це перше глобальне розширення Lyft за межі США та Канади, пише Bloomberg. Lyft шукає нові джерела доходу в умовах інтенсивної конкуренції в США із Uber.
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Деталі
- Lyft планує придбати Freenow у BMW Group та Mercedes-Benz Mobility за готівку.
- Freenow продовжить працювати у дев’яти країнах та понад 150 містах, зокрема в Ірландії, Великій Британії, Німеччині, Греції, Іспанії, Італії, Польщі, Франції та Австрії.
- Угода значно розширить ринок Lyft, майже подвоївши його потенціал до понад 300 млрд поїздок на рік. Очікується, що річні валові бронювання зростуть приблизно на €1 млрд ($1,14 млрд).
- Фінансовим радником Lyft виступає Guggenheim Securities LLC, а продавців консультує Lazard. Очікується, що угоду буде закрито в другій половині 2025 року.
- Після оголошення про угоду акції Lyft зросли на 1,9% на премаркеті.
Контекст
Lyft, яка добре відома у США та Канаді, досі не працювала за межами Північної Америки. Натомість її головний конкурент, Uber Technologies Inc., оперує у понад 70 країнах світу.
Freenow була створена як спільне підприємство автовиробників BMW і Mercedes-Benz у лютому 2019-го. У вересні минулого року компанія заявила, що досягла точки беззбитковості після зростання доходу на 13%.
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