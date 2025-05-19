Американские акции упали из-за снижения Moodyʼs кредитного рейтинга США

Индекс S&P 500 снизился на 1%, а технологический индекс Nasdaq 100 свалился на 1,3% после снижения рейтинговым агентством Moody's кредитного рейтинга США, пишет Bloomberg 19 мая. Доходность 30-летних казначейских облигаций превысила 5%, поднявшись до самого высокого уровня с ноября 2023 года.

Ключевые факты

Накануне понедельника индекс S&P 500 рос в течение пяти последовательных торговых сессий, подскочив почти на 20% с 8 апреля.

Moody's объявило, что лишает США наивысшего кредитного рейтинга, снизив его с «Aaa» до «Aa1». Агентство обвинило чиновников США в растущем дефиците бюджета, который, по его словам, не демонстрирует никаких признаков сокращения.

Агентство Moody's присоединилось к Fitch Ratings и S&P Global Ratings, став последней из трех основных рейтинговых компаний, снизивших рейтинг крупнейшей экономики мира.

Снижение рейтинга усугубляет рост рисков, с которыми сталкивается рынок США после того, как акции вернулись с падения, вызванного пошлинами.

Стратеги Уолл-стрит, которые в значительной степени не смогли предсказать резкую распродажу со времен COVID-19 в начале этого года, когда президент Дональд Трамп начал торговую войну, в основном проигнорировали снижение рейтинга.

Несмотря на снижение рейтинга, некоторые стратеги рассматривают это как возможность покупать падающие американские акции, ссылаясь на торговое перемирие с Китаем и ожидание дальнейшего роста.

Контекст

2 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных пошлин на импортные товары, что повлекло за собой потрясение на мировых рынках. Этот шаг, названный «Днем освобождения», предусматривал пошлину в 10% на весь импорт, а также повышенные тарифы для отдельных стран: 34% для Китая и 20% для Европейского союза. В результате фондовые рынки резко упали, потребительское доверие снизилось, а инфляция в США начала расти.

Под давлением бизнес-сообщества и из-за негативной реакции рынков Трамп частично пересмотрел пошлины, в частности снизив их на китайские товары со 145% до 30%. Однако эти изменения не смогли полностью стабилизировать экономику. Потребительское доверие в США достигло самого низкого уровня за три года, а инфляционные ожидания достигли пика с 1981 года.

Агентство Moody's снизило кредитный рейтинг США с самого высокого уровня «Aaa» до «Aa1», изменив прогноз с негативного на стабильный. Это может дестабилизировать финансовые рынки и привести к повышению процентных ставок, что усугубит финансовое давление на американцев, которые уже сталкиваются с пошлинами и инфляцией.