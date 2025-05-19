Американські акції впали через зниження Moodyʼs кредитного рейтингу США

Індекс S&P 500 упав на 1%, а технологічний індекс Nasdaq 100 упав на 1,3% після зниження рейтинговим агентством Moodyʼs кредитного рейтингу США, пише Bloomberg 19 травня. Прибутковість 30-річних казначейських облігацій перевищила 5%, піднявшись до найвищого рівня з листопада 2023 року.

Ключові факти

Напередодні понеділка індекс S&P 500 зростав протягом пʼяти послідовних торгових сесій, підскочивши майже на 20% із 8 квітня.

Moodyʼs оголосило, що позбавляє США найвищого кредитного рейтингу, знизивши його з «Aaa» до «Aa1». Агентство звинуватило урядовців США у дефіциті бюджету, що зростає, який, за його словами, не демонструє жодних ознак скорочення.

Агентство Moodyʼs приєдналося до Fitch Ratings та S&P Global Ratings, ставши останньою з трьох основних рейтингових компаній, що знизили рейтинг найбільшої економіки світу.

Зниження рейтингу посилює зростання ризиків, з якими стикається ринок США після того, як акції повернулися з падіння, викликаного митами.

Стратеги Волл-стріт, які значною мірою не змогли передбачити найрізкіший розпродаж з часів COVID-19 на початку цього року, коли президент Дональд Трамп розпочав торговельну війну, здебільшого проігнорували зниження рейтингу.

Попри зниження рейтингу, деякі стратеги розглядають це як можливість купувати американські акції, що падають, посилаючись на торгове перемирʼя з Китаєм і очікування подальшого зростання.

Контекст

2 квітня 2025 року президент США Дональд Трамп оголосив про введення масштабних мит на імпортні товари, що спричинило потрясіння на світових ринках. Цей крок, названий «Днем визволення», передбачав базове мито у 10% на весь імпорт, а також підвищені тарифи для окремих країн: 34% для Китаю та 20% для Європейського союзу. В результаті фондові ринки різко впали, споживча довіра знизилася, а інфляція в США почала зростати.

Під тиском бізнес-спільноти та через негативну реакцію ринків Трамп частково переглянув мита, зокрема знизивши їх на китайські товари з 145% до 30%. Однак ці зміни не змогли повністю стабілізувати економіку. Споживча довіра в США досягла найнижчого рівня за три роки, а інфляційні очікування сягнули піку з 1981 року.

Агентство Moodyʼs знизило кредитний рейтинг США з найвищого рівня «Aaa» до «Aa1», змінивши прогноз із негативного на стабільний. Це може дестабілізувати фінансові ринки та призвести до підвищення процентних ставок, що посилить фінансовий тиск на американців, які вже стикаються з митами та інфляцією.