В Китае фабрики сокращают производство и отправляют работников в отпуска из-за пошлин США

Около 15% всего китайского экспорта в прошлом году пришлось на США.

Фабрики в Китае начали замедлять производство и отправлять часть работников в неоплачиваемый отпуск, поскольку торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом, сокращает заказы на широкий спектр продукции – от джинсов до бытовой техники, пишет Financial Times 24 апреля.

Ключевые факты

Поскольку большинство китайских товаров теперь облагаются пошлиной США в размере не менее 145%, некоторые владельцы фабрик утверждают, что американские клиенты отменили или прекратили заказ, что заставило производителей сократить производство.

В постах в социальных сетях и комментариях Financial Times рабочие делились фотографиями тихих производственных линий или сообщений об остановке работы фабрик.

Сотрудники заявили, что торговая война привела к остановке производства на неделю или более на заводах, выпускающих продукцию – от подошв до джинсов, электрических розеток и печей.

Некоторые владельцы фабрик заявили, что сокращают сверхурочную работу или работу в выходные.

Три рекрутера на фабриках в Гуандуне сообщили, что все больше фабрик сокращают сверхурочные и работу в выходные дни, и только фабрики, наиболее зависящие от американских заказов, отправляют весь персонал в отпуск.

«Наши экспортные заказы исчезли, поэтому мы временно остановились», – отметила 28-летняя работница завода по производству пластмасс в провинции Фуцзянь. Производство было остановлено уже неделю назад, сказала она.

Руководство компании DeHong Electrical Products предоставило рабочим один месяц отпуска с сохранением минимальной заработной платы и заявило, что завод находится под «значительным давлением в краткосрочной перспективе». «Руководство усердно работает над поиском решений, включая выход на новые рынки и оптимизацию структуры затрат, чтобы мы могли восстановить нормальную работу как можно быстрее», – сообщила DeHong.

Компания Hangzhou Stellarmed из провинции Чжэцзян, производящая эндоскопические наборы в первую очередь для рынка США, сообщила штатным сотрудникам, что они могут использовать остаток апреля для поиска новой работы, и предоставила им доступ к агентству по подбору персонала.

Контекст

Китай, сообщивший о рекордном торговом профиците в размере почти $1 трлн в прошлом году, отреагировал на пошлины Вашингтона, введя дополнительный 125-процентный сбор на импорт из США.

Хотя Трамп неоднократно сообщал, что хочет поговорить с главой КНР Си Цзиньпином для решения торговых вопросов, Пекин, похоже, не торопится начать переговоры между двумя лидерами.

Трамп заявил 22 апреля, что готов сократить пошлины на китайские товары, уверяя, что 145-процентные пошлины, которые он ввел против Китая, будут снижены. «Но они не будут нулевыми», – добавил он. Это событие стало приятной новостью для инвесторов, которых испугали агрессивные действия Белого дома в последние недели.