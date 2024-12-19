Американские фондовые индексы упали после прогноза ФРС по процентным ставкам в 2025-м

Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25-4,5% годовых, а также спрогнозировала два понижения ставок в 2025 году, по 25 б.п. каждое вместо четырех, ожидавшихся ранее, пишет Bloomberg 19 декабря. Поэтому доллар подскочил к двухлетнему максимуму и спровоцировал распродажу американских и международных акций.

Ключевые факты

Индекс S&P 500 упал на 3%, при этом индекс Russell 2000 упал на 4,4%, что явилось наибольшим падением с июня 2022 года.

Эксперты Уолл-стрит говорят, что опасения относительно сокращения ставок ФРС спровоцировали распродажу. И хотя Федеральный резерв сделал то, чего ожидали рынки, это не помешало инвесторам массово сбрасывать рисковые активы.

В конце сессии началась бурная распродажа акций, после этого глава ФРС Джером Павелл дал понять, что центральный банк, скорее всего, отложит дальнейшее снижение ставок, пока инфляция будет оставаться выше целевого показателя в 2%.

Технологический индекс Nasdaq Composite просел на 3,6%. Многие из крупнейших победителей мощного ралли акций 2024 года отступили. Автопроизводитель Илона Маска Tesla упал на 8,3%, материнская компания Facebook Meta – на 3,6%, а Amazon – на 4,6%, пишет Financial Times.

Азиатские фондовые рынки упали в начале торгов в четверг: основные индексы Южной Кореи и Тайваня – на 1,8% и 1,6% соответственно.

Государственные облигации США также просели в цене, а доходность двухлетних казначейских облигаций, чувствительных к политике, выросла на 0,11 процентного пункта, до 4,35%.

Доллар подскочил на 1,2% по отношению к корзине из шести валют, до самого высокого уровня с ноября 2022 года.

Stoxx 600 упал на 1,2%, потому что индикатор азиатских акций упал еще больше.

Контекст

Американская валюта выросла после победы Дональда Трампа на выборах в прошлом месяце.

ФРС начала цикл снижения ставок в сентябре с резкого снижения на полпункта, но с тех пор опасения по поводу рынка труда пошли на убыль, а экономические перспективы улучшились. Устойчивость экономики перед более высокими расходами по ссудам изменила расчеты чиновников, поскольку они пытаются найти «нейтральную» ставку, которая не будет сдерживать рост, но и не будет завышать его слишком высоко.

Базовый индекс цен на потребительские расходы, преимущественный показатель инфляции для ФРС, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, вырос в октябре на 2,8% в годовом исчислении.