Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Американские фондовые индексы упали после прогноза ФРС по процентным ставкам в 2025-м

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25-4,5% годовых, а также спрогнозировала два понижения ставок в 2025 году, по 25 б.п. каждое вместо четырех, ожидавшихся ранее, пишет Bloomberg 19 декабря. Поэтому доллар подскочил к двухлетнему максимуму и спровоцировал распродажу американских и международных акций.

Ключевые факты

  • Индекс S&P 500 упал на 3%, при этом индекс Russell 2000 упал на 4,4%, что явилось наибольшим падением с июня 2022 года.
  • Эксперты Уолл-стрит говорят, что опасения относительно сокращения ставок ФРС спровоцировали распродажу. И хотя Федеральный резерв сделал то, чего ожидали рынки, это не помешало инвесторам массово сбрасывать рисковые активы.
  • В конце сессии началась бурная распродажа акций, после этого глава ФРС Джером Павелл дал понять, что центральный банк, скорее всего, отложит дальнейшее снижение ставок, пока инфляция будет оставаться выше целевого показателя в 2%.
  • Технологический индекс Nasdaq Composite просел на 3,6%. Многие из крупнейших победителей мощного ралли акций 2024 года отступили. Автопроизводитель Илона Маска Tesla упал на 8,3%, материнская компания Facebook Meta – на 3,6%, а Amazon – на 4,6%, пишет Financial Times.
  • Азиатские фондовые рынки упали в начале торгов в четверг: основные индексы Южной Кореи и Тайваня – на 1,8% и 1,6% соответственно.
  • Государственные облигации США также просели в цене, а доходность двухлетних казначейских облигаций, чувствительных к политике, выросла на 0,11 процентного пункта, до 4,35%.
  • Доллар подскочил на 1,2% по отношению к корзине из шести валют, до самого высокого уровня с ноября 2022 года.
  • Stoxx 600 упал на 1,2%, потому что индикатор азиатских акций упал еще больше.

Контекст

Американская валюта выросла после победы Дональда Трампа на выборах в прошлом месяце.

ФРС начала цикл снижения ставок в сентябре с резкого снижения на полпункта, но с тех пор опасения по поводу рынка труда пошли на убыль, а экономические перспективы улучшились. Устойчивость экономики перед более высокими расходами по ссудам изменила расчеты чиновников, поскольку они пытаются найти «нейтральную» ставку, которая не будет сдерживать рост, но и не будет завышать его слишком высоко.

Базовый индекс цен на потребительские расходы, преимущественный показатель инфляции для ФРС, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, вырос в октябре на 2,8% в годовом исчислении.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине