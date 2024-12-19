Американські фондові індекси впали після прогнозу ФРС щодо відсоткових ставок у 2025-му

Федеральна резервна система (ФРС) США очікувано знизила відсоткову ставку на 25 базисних пунктів (б.п.), до 4,25-4,5% річних, а також спрогнозувала два зниження ставок у 2025 році, по 25 б.п. кожне замість чотирьох, які очікувалися раніше, пише Bloomberg 19 грудня. Через це долар підскочив до дворічного максимуму і спровокував розпродаж американських та міжнародних акцій.

Ключові факти

Індекс S&P 500 впав на 3%, при цьому індекс Russell 2000 впав на 4,4%, що стало найбільшим падінням з червня 2022 року.

Експерти Волл-стріт кажуть, що побоювання щодо скорочення ставок ФРС спровокували розпродаж. І хоча Федеральний резерв зробив те, на що очікували ринки, це не завадило інвесторам масово скидати ризикові активи.

Наприкінці сесії почався бурхливий розпродаж акцій, після того голова ФРС Джером Павелл дав зрозуміти, що центральний банк, швидше за все, відкладе подальше зниження ставок, поки інфляція залишатиметься вищою за цільовий показник у 2%.

Технологічний індекс Nasdaq Composite просів на 3,6%. Багато хто з найбільших переможців потужного ралі акцій 2024 року відступив. Автовиробник Ілона Маска Tesla впав на 8,3%, материнська компанія Facebook Meta – на 3,6%, а Amazon – на 4,6%, пише Financial Times.

Азіатські фондові ринки впали на початку торгів у четвер: основні індекси Південної Кореї та Тайваню – на 1,8% та 1,6% відповідно.

Державні облігації США також просіли в ціні, а прибутковість дворічних казначейських облігацій, чутливих до політики, зросла на 0,11 відсоткового пункту, до 4,35%.

Долар підскочив на 1,2% відносно кошика з шести валют, до найвищого рівня з листопада 2022 року.

Stoxx 600 впав на 1,2%, тому що індикатор азіатських акцій знизився ще більше. Європейські державні облігації впали, наздогнавши агресивний розпродаж казначейських облігацій США в середу.

Контекст

Американська валюта зросла після перемоги Дональда Трампа на виборах минулого місяця.

ФРС почала цикл зниження ставок у вересні з різкого зниження на півпункту, але з того часу побоювання з приводу ринку праці пішли на спад, а економічні перспективи покращилися. Стійкість економіки перед вищими витратами по позиках змінила розрахунки чиновників, оскільки вони намагаються знайти «нейтральну» ставку, яка не стримуватиме зростання, але й не завищуватиме його надто високо.

Базовий індекс цін на споживчі витрати, переважний показник інфляції для ФРС, який не враховує ціни на продукти харчування та енергоносії, зріс у жовтні на 2,8% у річному обчисленні.