«Парус», «Сталкер», $100 млн: Максим Криппа дал Forbes первое большое интервью. В этой части – кто и как делал S.T.A.L.K.E.R. 2, зачем становиться крупнейшим инвестором в киевскую недвижимость

За два военных года неизвестный бизнесмен Максим Криппа стал крупнейшим инвестором в столичную недвижимость, к тому же он крупнейший украинский игрок в глобальном киберспорте: NAVI, Maincast, GSC Game World – его собственность. Это интервью – первая публичная попытка рассказать о состоянии, сделках и бизнес-связях

20 ноября состоялся релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Этому предшествовало 15 лет перерыва после выхода первого «Сталкера», шесть переносов релиза и смена владельцев украинской студии-разработчика культовой игры – GSC Game World. Место основателя Сергея Григоровича занял Максим Криппа, 47 – один из самых загадочных бизнесменов последних лет.

Уже во время полномасштабной войны с РФ Криппа стал владельцем нескольких знаковых активов. У Вадима Столара приобрел столичный бизнес-центр «Парус». У государства – загородный дом отдыха в элитном поселке Козин под Киевом и отель «Украина», расположенный между Майданом Независимости и Офисом президента. У Александра Кохановского – сильнейшую украинскую киберспортивную команду NAVI.

Forbes Ukraine с 2022 года, когда стало известно о соглашении с NAVI, пытался взять у Криппы интервью: только однажды удалось получить письменные ответы. В этот раз бизнесмен принял предложение. «Умные люди посоветовали ответить на все вопросы», – объясняет решение Криппа. Он не скрывает: его задела публикация в «Экономической правде», где его сравнивают с Сергеем Курченко, олигархом времен Виктора Януковича, тоже стремительно ворвавшимся в крупный бизнес. «Когда ты выпускаешь игру, которую покупают миллионы людей в Европе и США, у тебя должен быть понятный профайл», – объясняет альтернативную причину венчурный инвестор, у которого есть проекты в глобальном геймдеве.

Интервью прошло в офисе Криппы в бизнес-центре «Парус». В кабинетах почти нет людей: помощник Криппы объясняет это воздушной тревогой. В комнате для переговоров – ультрапатриотично. В центре – флаги бригад ВСУ, на стенах – благодарности от воинских частей и шевроны. Во время беседы он подчеркивает собственную помощь ВСУ и государству, на вопрос о сумме отвечает, что информация есть на сайте фонда – 900 млн грн. Говоря о бизнесе, Криппа избегает цифр, объясняя это условиями о неразглашении (NDA).

В первой части двухчасового интервью читайте о покупке GSC Game World, работе над S.T.A.L.K.E.R. 2 и ожиданиях от инвестиций в киевскую недвижимость. Как Максим Криппа заработал первый и сотый миллион – во второй части, которая выйдет 19 декабря.

Disclaimer: 17 декабря 2024 года Максим Криппа на благотворительном аукционе, который проходил во время мероприятия «Предприниматель года 2024» от Forbes, купил один из лотов за $500 000. Это не связано с решением редакции взять интервью и никоим образом не повлияло на его содержание.