Украинские облигации растут на фоне роста шансов на переговоры о прекращении огня

Среди наиболее прибыльных ценных бумаг – украинские суверенные бонды с погашением в 2035 году, которые подорожали на 10 центов и сейчас торгуются за 59 центов за доллар.

Украинские суверенные облигации, не предполагающие выплат до 2027 года, становятся все более популярными среди инвесторов на фоне возможных переговоров по прекращению огня. Об этом пишет Bloomberg 12 декабря.

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Эти облигации, известные как «B бонды», не выплачивают купонов в начале, но обещают большие капитальные выплаты, если экономика Украины восстановится больше, чем прогнозирует МВФ.

Международные дипломатические усилия по завершению конфликта уже начались, однако остаются серьезные преграды из-за территориальных претензий и амбиций Украины относительно вступления в НАТО. Хотя некоторые, в том числе Трамп, надеются на мирные переговоры, сомнения в готовности президента России Владимира Путина прекратить войну сохраняются, поскольку его войска продолжают постепенно захватывать новые территории.

Несмотря на эти неопределенности, несколько крупных финансовых учреждений рекомендуют покупать украинские облигации. Bank of America с начала ноября поддерживает «B бонды», отмечая их привлекательное соотношение риска и вознаграждения. В свою очередь, Morgan Stanley видит дополнительные возможности роста в бондах 2035 и 2036 годов на основе возможности прекращения боевых действий.

Рост облигаций после реструктуризации долга на $20 млрд в сентябре принес более 40% дохода. Аналитики оценивают вероятность роста бондов в 2036-м на 70%. Облигации 2035 года с купоном 1,75% также продолжают расти, достигнув наивысшей стоимости после реструктуризации долга.

Международные инвесторы, такие как Blackrock, Royal Bank of Canada и Allianz, обладают значительными долями этих бондов, и рынок остается оптимистичным относительно потенциала для восстановления и возрождения экономики Украины.

Контекст

В ноябре цены на суверенные облигации выросли на 12% на фоне ожиданий, что переизбрание Дональда Трампа может ускорить завершение войны и улучшить финансовую ситуацию в Украине. Этот рост произошел на фоне перемен на финансовых рынках и надежд на возможные мирные переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что во время администрации Трампа война в Украине может завершиться гораздо быстрее. Он отметил, что Украина имеет конструктивное взаимодействие с новоизбранным президентом США и подчеркнул, что у украинской стороны есть четкая позиция относительно мирного процесса. Зеленский также заявил, что Украина как независимая страна не воспринимает подход «садись и слушай» и готова самостоятельно определять условия переговоров с Россией.

Премьер-министр Польши Дональд Туск указал на возможность начала мирных переговоров уже этой зимой. По его словам, Польша будет активно приобщаться к обсуждениям и будет ответственна за политический календарь переговоров во время своего ротационного председательства в Европейском Союзе с 1 января. Туск также подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Варшаву для обсуждения итогов состоявшихся в Париже переговоров с Трампом и Зеленским.