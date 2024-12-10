Украинский Velta Holding построит титановый завод в США. $60 млн на проект планирует привлечь у американского EXIM

Экспортно-импортный банк США (EXIM) выдал письмо о намерениях по финансированию на $60 млн со сроком погашения 20 лет Velta Holding U.S. Inc. – материнской компании украинского производителя титана «Велта». Об этом говорится в сообщении компании от 9 декабря.

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Средства будут направлены на строительство в США современного завода по производству титанового порошка и сплавов мощностью 1000 т в год.

Этот комплекс отвечает критериям программы EXIM «Китай и трансформационный экспорт» (CTEP), направленной на усиление роли США в ключевых отраслях, в частности, производстве титана, и противодействие глобальному влиянию Китая.

Контекст

За пять месяцев 2023 года «Велта» произвела 61 700 т товарной продукции. В мае компания увеличила добычу ильменитовой (титановой) руды в 1,9 раза по сравнению с апрелем, достигнув 21 100 т.

В апреле 2023 года компания «Велта» объявила о планах построить завод в США для производства титановых изделий по собственной инновационной технологии. Идея реализовать этот проект возникла еще до начала полномасштабного вторжения, когда «Велта» уже собиралась построить завод в Украине и ОАЭ. Однако война внесла коррективы, вынудив перенести проект.

Президент «Велты» Андрей Бродский объяснил, что из-за обстрелов и угрозу для объектов в Украине компания решила переместить производство за границу. Первоначально планировалось строительство в ОАЭ, однако из-за неоднозначной политической позиции этой страны в отношении Украины выбор был сделан в пользу США, где титановые технологии достигли высокого уровня.

В интервью для Forbes Андрей Бродский выразил убеждение, что у Украины есть реальный шанс вытеснить российский титан с рынка США и ЕС. По его словам, «Велта» экспортирует до 100% своей продукции, из которых 50% уходит в Европу, а остальные – в США.