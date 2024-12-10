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Український Velta Holding побудує титановий завод у США. $60 млн на проєкт планує залучити в американського EXIM. Forbes дізнався деталі

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes
Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

1 хв читання

Експортно-імпортний банк США (EXIM) видав лист про наміри щодо фінансування на $60 млн з терміном погашення 20 років Velta Holding U.S. Inc. – материнській компанії українського виробника титану «Велта». Про це йдеться в повідомленні компанії від 9 грудня.

Будівництво заводу потребує близько $100 млн інвестицій, розповів Forbes Ukraine генеральний директор компанії Андрій Бродський.

Деталі 

  • Кошти спрямують на будівництво в США сучасного заводу з виробництва титанового порошку та сплавів потужністю 1000 т на рік. 
  • Цей комплекс відповідає критеріям програми EXIM «Китай і трансформаційний експорт» (CTEP), спрямованої на посилення ролі США в ключових галузях, зокрема виробництві титану, та протидію глобальному впливу Китаю.
  • Із загальної суми, необхідної для будівництва, $30 млн «Велта» планувала залучити від партнерів, а ще $10 млн – вкласти з власних коштів. Однак через дефіцит і здорожчання електроенергії компанія не може забезпечити ці інвестиції. Тож зараз тривають переговори з американськими партнерами щодо залучення $10 млн.
  • За оптимістичним сценарієм будівництво має розпочатися на початку 2025 року й завершитися у 2026 році, повідомив Бродський.

Контекст

За п’ять місяців 2023 року «Велта» виробила 61 700 т товарної продукції. У травні компанія збільшила видобуток ільменітової (титанової) руди в 1,9 раза порівняно з квітнем, досягнувши 21 100 т.

У квітні 2023 року компанія «Велта» оголосила про плани побудувати завод у США для виробництва титанових виробів за власною інноваційною технологією. Ідея реалізувати цей проєкт виникла ще до початку повномасштабного вторгнення, коли «Велта» вже мала намір спорудити завод в Україні та ОАЕ. Однак війна внесла корективи, змусивши перенести проєкт.

Президент «Велти» Андрій Бродський пояснив, що через обстріли та небезпеку для обʼєктів в Україні компанія вирішила перемістити виробництво за кордон. Спочатку планувалося будівництво в ОАЕ, однак через неоднозначну політичну позицію цієї країни щодо України вибір було зроблено на користь США, де титанові технології досягли високого рівня.

В інтервʼю для Forbes Андрій Бродський висловив переконання, що Україна має реальний шанс витіснити російський титан з ринку США та ЄС. За його словами, «Велта» експортує до 100% своєї продукції, з яких 50% йде в Європу, а решта – в США.

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