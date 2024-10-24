США предлагают странам G7 ввести санкции против палладия и титана из России – Bloomberg

США предложили союзникам из G7 рассмотреть вопросы санкций против российского палладия и титана. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Белому дому. Вашингтон ищет новые возможности для ограничения доходов России, ведущей агрессивную войну против Украины.

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Чиновники из администрации президента США Джо Байдена обсудили возможность новых санкций на встрече замминистров финансов G7 во вторник, 22 октября, в Вашингтоне.

Палладий – ключевой компонент чипов и катализаторов для автомобилей, а титан используют от самолетов до медицинских имплантатов.

Главная проблема заключается в том, что Европа зависит от поставок этих металлов из России и в прошлом не выказывала особого желания вводить санкции, отметило агентство.

Членам G7 – Германии, Франции и Италии – для введения таких санкций понадобится поддержка других 24 членов ЕС.

Контекст

В сентябре этого года Путин поручил правительству готовить ограничения на экспорт урана, титана и никеля. По его словам, решение будет ответом на западные санкции и ограничения.

Российская компания «Норильский никель» обеспечивает 40% мирового производства палладия. До войны почти треть продукции «Норникеля» шла на экспорт в США и Европу, которые с 2023 года начали сокращать импорт. По оценкам S&P Global Commodity Insights, его объемы в прошлом году обвалились на 28% по отношению к довоенным.

На рынке титана до войны РФ занимала долю около 25%, обеспечивая треть всех поставок для американской Boeing, половину – для Airbus и почти 100% – для бразильской Embraer. После начала войны Boeing и Airbus объявили о планах отказаться от российского титана. И если его поставки в США в 2023 году сократились в пять раз (до $47 млн), то европейские страны продолжили импорт – на $244 млн.

ЕС может возобновить дискуссии о новых санкциях против экономики России в январе 2025 года, писало ранее Politico. Сейчас в ЕС председательствует Венгрия, практически прекратившая дискуссию о любых ограничительных мерах. В январе главой станет Польша, выступающая за их усиление.