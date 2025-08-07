Forbes Digital підписка
АМКУ разрешил МХП взять в управление мощности бердичевского производителя колбас «М’ясовита»

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Компания МХП Юрия Косюка получила разрешение Антимонопольного комитета на аренду мощностей одного из крупнейших мясопереработчиков – бердичевского ООО «М’ясовита». Об этом 7 августа сообщила пресс-служба АМКУ по результатам заседания комитета.

Подробности

  • МХП планирует получить контроль над предприятием путем покупки юрлица и аренды целостного имущественного комплекса.
  • Нестандартный формат сделки – аренда вместо поглощения – может быть связан с усложненной оценкой стоимости бизнеса из-за войны, писал ранее Forbes Ukraine.
  • В периметр потенциального соглашения войдут две компании: «М’ясовита» и «Инко-Фуд Украина». Обе компании принадлежат Нине Стемпень через польскую Friedman Sp.z o.o., зарегистрированную 10 июня 2025 года, по данным польского реестра ALEO.

Контекст

ООО «М’ясовита» – один из крупнейших мясопереработчиков, специализирующийся на выпуске молочных и копченых колбас, сосисок, деликатесной группы. Предприятие основано в 2014 году в Бердичеве Житомирской области.

Выручка компании в 2024-м выросла на 5%, до 1,3 млрд грн, прибыль выросла в пять раз, до 25 млн грн. Годовая EBITDA компании в 50 раз ниже выручки – 27 млн грн в прошлом году, то есть маржинальность EBITDA – на уровне 2%, посчитал аналитический отдел Forbes Ukraine.

Во время полномасштабного вторжения МХП потеряла цех по производству мясо-колбасных изделий под брендом «Бащинский» в Константиновке Донецкой области – основной производственный актив МХП в этом сегменте. С 2022-го МХП искала, как вернуться на этот рынок, и договорилась с «М’ясовитою», что та будет производить продукцию для МХП на сырье холдинга Косюка, рассказывал Forbes Ukraine собеседник с рынка мясо-колбасных изделий, который общался на условиях анонимности. Больше об этом читайте в материале Forbes Ukraine.

