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«Задовгий горизонт планування». МХП Юрія Косюка орендує бізнес бердичівського виробника ковбас «М’ясовита», дізнався Forbes Ukraine. Чому холдинг не став купувати його?

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes
Тася Мельник
Тася Мельник
Forbes

4 хв читання

МХП Косюка орендує виробника «М’ясовита» /Олександр Чекменьов

МХП Юрія Косюка орендує виробника ковбас із Бердичева Фото Олександр Чекменьов

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Найбільший виробник курятини в Україні – агрохолдинг МХП Юрія Косюка – протягом восьми років орендуватиме бізнес виробника ковбас «М’ясовита», що належить польській Friedman Sp.z o.o. Чому МХП обрав саме таку модель і як бердичівський виробник ковбас має допомогти компанії Косюка в розбудові кулінарного холдингу?

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