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Найбільший виробник курятини в Україні – агрохолдинг МХП Юрія Косюка – протягом восьми років орендуватиме бізнес виробника ковбас «М’ясовита», що належить польській Friedman Sp.z o.o. Чому МХП обрав саме таку модель і як бердичівський виробник ковбас має допомогти компанії Косюка в розбудові кулінарного холдингу?
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