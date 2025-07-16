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«Слишком длинный горизонт планирования». МХП Юрия Косюка арендует бизнес бердичевского производителя колбас «М’ясовита», узнал Forbes Ukraine. Почему холдинг не стал покупать его?

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes
Таиса Мельник
Таиса Мельник
Forbes

4 хв читання

МХП Косюка орендує виробника «М’ясовита» /Александр Чекменев

МХП Юрия Косюка арендует производителя колбас из Бердичева Фото Александр Чекменев

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Крупнейший производитель курятины в Украине – агрохолдинг МХП Юрия Косюка – в течение восьми лет будет арендовать бизнес производителя колбас «М’ясовита», принадлежащего польскому Friedman Sp.z o.o. Почему МХП выбрал именно такую модель и как бердичевский производитель колбас должен помочь компании Косюка в строительстве кулинарного холдинга?

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