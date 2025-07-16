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Крупнейший производитель курятины в Украине – агрохолдинг МХП Юрия Косюка – в течение восьми лет будет арендовать бизнес производителя колбас «М’ясовита», принадлежащего польскому Friedman Sp.z o.o. Почему МХП выбрал именно такую модель и как бердичевский производитель колбас должен помочь компании Косюка в строительстве кулинарного холдинга?
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