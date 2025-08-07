Компанія МХП Юрія Косюка отримала дозвіл Антимонопольного комітету на оренду потужностей одного з найбільших мʼясопереробників – бердичівського ТОВ «М’ясовита» . Про це 7 серпня повідомила пресслужба АМКУ за результатами засідання комітету.

Деталі

МХП планує отримати контроль над підприємством шляхом купівлі юрособи та оренди цілісного майнового комплексу.

Нестандартний формат угоди – оренда замість поглинання – може бути повʼязаний з ускладненою оцінкою вартості бізнесу через війну, писав раніше Forbes Ukraine.

У периметр потенційної угоди увійдуть дві компанії: «М’ясовита» та «Інко-Фуд Україна». Обидві компанії належать Ніні Стемпень через польську Friedman Sp.z o.o., зареєстровану 10 червня 2025 року, за даними польського реєстру ALEO.

Контекст

ТОВ «М’ясовита» – один із найбільших мʼясопереробників, що спеціалізується на випуску молочних і копчених ковбас, сосисок, делікатесної групи. Підприємство засновано 2014 року в Бердичеві Житомирської області.

Виторг компанії у 2024-му зріс на 5%, до 1,3 млрд грн, прибуток зріс уп’ятеро, до 25 млн грн. Річна EBITDA компанії у 50 разів нижча за виторг – 27 млн грн торік, тобто маржинальність EBITDA – на рівні 2%, порахував аналітичний відділ Forbes Ukraine.

Під час повномасштабного вторгнення МХП втратила цех із виробництва мʼясо-ковбасних виробів під брендом «Бащинський» у Костянтинівці на Донеччині – основний виробничий актив МХП у цьому сегменті. З 2022-го МХП шукала, як повернутися на цей ринок, і домовилася з «М’ясовитою», що та виготовлятиме продукцію для МХП на сировині холдингу Косюка, розповідав Forbes Ukraine співрозмовник з ринку м’ясо-ковбасних виробів, який спілкувався на умовах анонімності. Більше про це читайте у матеріалі Forbes Ukraine.