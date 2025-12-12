Антимонопольный комитет предоставил разрешение АО «Адванс» из группы компаний семьи Жебривских на приобретение доли в проекте ветроэлектростанции у девелопера UDPR. Об этом стало известно из решения АМКУ, опубликованного 12 декабря. Главным активом Жебривских является фармацевтическая компания «Фармак», контролирующая примерно 5% рынка лекарственных средств Украины.
- Согласно сообщению комитета, предоставлено разрешение АО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Адванс» и АО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Инко Капитал» получить контроль над ООО «Христиновская ВЭС-1» и ООО «Христиновская ВЭС-2».
- Обе компании – ООО «Христиновская ВЭС-1» и ООО «Христиновская ВЭС-2» – действующие и не находятся в процессе ликвидации по состоянию на декабрь 2025 года. Основная деятельность обеих – производство электроэнергии. Каждая компания обладает активами на 1,3 млн грн и обязательства на 1,4 млн грн, при этом в обеих работает только по одному сотруднику.
- Детальной информации об установленной мощности или количестве ветрогенераторов, которые уже работают в рамках этого проекта, в открытых источниках нет.
Контекст
По данным YouControl, АО «Адванс» входит в группу семьи Жебривских. Основным активом семьи является фармацевтическая компания ЧАО «Фармак», которая занимает около 5% украинского фармрынка. Ключевые лица фонда – Филя и Павел Жебровские. Чистая прибыль АО «Адванс» в 2024 году составила 13 млн грн против 10 млн грн в 2023-м, а активы компании составляли 111 млн грн.
АО «Инко Капитал» принадлежит к группе UDPR – инвестиционно-девелоперской компании в сфере возобновляемой энергетики, приводит данные YouControl. Основные направления деятельности UDPR – реализация проектов в области альтернативной энергетики, строительство солнечных электростанций и внедрение инноваций в энергетике. Бенефициарами группы являются Василь Хмельницкий и Сергей Евтушенко. В 2024 году АО «Инко Капитал» зафиксировало убыток в размере 3 млн грн, тогда как в 2023 году убыток составлял 50 000 грн. Активы компании выросли до 42 млн грн против 1,7 млн грн годом ранее.
