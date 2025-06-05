Антимонопольный комитет дал разрешение группе компаний ОККО Виталия Антонова на приобретение проекта ветроэлектростанции в Волынской области мощностью 192 МВт у девелопера UDPR. Решение принято на заседании 5 июня, сообщила пресс-служба АМКУ.
Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.
Подробности
- ОККО (GNG Retail Limited) планирует приобрести три ВЭС через ООО «ОККО-ДРАЙВ».
- Речь идет об ООО «Волынь Вест Винд-1», ООО «Волынь Вест Винд-2» и ООО «Волынь Вест Винд-3» в селе Затурцы Волынской области. Все они находятся на этапе разработки.
- Компания получила разрешение на покупку долей в их уставных капиталах, обеспечивающих превышение 50% голосов в высших органах управления обществ.
- Мощность будущей электростанции – 192 МВт, сообщили в пресс-службе ОККО.
Контекст
UDPR – инвестиционно-девелоперская компания в области возобновляемой энергетики, бенефициарами которой являются Василий Хмельницкий и Сергей Евтушенко. Компания разрабатывает солнечные и ветровые электростанции.
ОККО к 2030 году планирует построить 600 МВт ветроэлектростанций, 200 МВт солнечных электростанций и 150 МВт установок хранения энергии, сообщил в мае гендиректор компании Василий Даниляк. В апреле компания привлекла €157 млн для ветровой электростанции на Волыни, прибавив €68 млн собственных инвестиций.
В 2021–2024 годах компания инвестировала в СЭС на крышах около 87 млн грн. В феврале ОККО ввела в эксплуатацию свою первую батарейку мощностью 20 МВт. Стоимость – около €20 млн, ожидаемая окупаемость – семь лет.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.