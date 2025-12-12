Антимонопольний комітет надав дозвіл АТ «Адванс» з групи компаній родини Жебрівських на придбання частки у проєкті вітроелектростанції у девелопера UDPR. Про це стало відомо з рішення АМКУ, опублікованого 12 грудня. Головним активом Жебрівських є фармацевтична компанія «Фармак», що контролює приблизно 5% ринку лікарських засобів України.
- Згідно з повідомленням комітету, надано дозвіл АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Адванс» та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Інко Капітал» отримати контроль над ТОВ «Христинівська ВЕС-1» та ТОВ «Христинівська ВЕС-2».
- Обидві компанії – ТОВ «Христинівська ВЕС-1» та ТОВ «Христинівська ВЕС-2» – діючі та не перебувають у процесі ліквідації станом на грудень 2025 року. Основна діяльність обох – виробництво електроенергії. Кожна компанія має активи на 1,3 млн грн і зобов’язання на 1,4 млн грн, при цьому в обох працює лише по одному співробітнику.
- Детальної інформації щодо встановленої потужності чи кількості вітрогенераторів, які вже працюють у рамках цього проєкту, у відкритих джерелах немає.
Контекст
За даними YouControl, АТ «Адванс» входить до групи родини Жебрівських. Основним активом родини є фармацевтична компанія ПАТ «Фармак», яка займає близько 5% українського фармринку. Ключові особи фонду – Філя та Павло Жебровські. Чистий прибуток АТ «Адванс» у 2024 році склав 13 млн грн проти 10 млн грн у 2023-му, а активи компанії становили 111 млн грн.
АТ «Інко Капітал» належить до групи UDPR – інвестиційно-девелоперської компанії у сфері відновлюваної енергетики, наводить дані YouControl. Основні напрями діяльності UDPR – реалізація проєктів у галузі альтернативної енергетики, будівництво сонячних електростанцій та впровадження інновацій в енергетиці. Бенефіціарами групи є Василь Хмельницький і Сергій Євтушенко. У 2024 році АТ «Інко Капітал» зафіксувало збиток у розмірі 3 млн грн, тоді як у 2023 році збиток становив 50 000 грн. Активи компанії зросли до 42 млн грн проти 1,7 млн грн роком раніше.
