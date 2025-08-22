Американский стартап Anthropic, сосредоточенный на разработке технологий искусственного интеллекта, близится к завершению переговоров по привлечению до $10 млрд в новом раунде финансирования. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.
Подробности
- Первоначально речь шла о привлечении до $5 млрд при оценке компании в $170 млрд, но благодаря высокому интересу со стороны инвесторов сумма может значительно возрасти. Окончательный объем финансирования еще не утвержден.
- Раунд возглавляет инвестиционная компания Iconiq Capital, как ранее сообщал Bloomberg. Среди вероятных участников – TPG Inc., Lightspeed Venture Partners, Spark Capital и Menlo Ventures, по данным источников. Anthropic также вел переговоры с Qatar Investment Authority и сингапурским государственным фондом GIC относительно их участия в раунде.
- Этот раунд финансирования значительно повысит оценку компании, подтверждая ее статус одного из ведущих игроков в сфере искусственного интеллекта. В начале года Anthropic оценивали в $61,5 млрд в раунде на $3,5 млрд, который возглавила Lightspeed.
Контекст
Американский стартап Anthropic, основанный в 2021 году бывшими сотрудниками OpenAI, в частности Дарио и Даниэлой Амодеи, разработал искусственный интеллект Claude, появившийся в марте 2023-го как конкурент ChatGPT.
В мае 2025 года годовой доход компании достиг $3 млрд, что значительно превышает $1 млрд в декабре 2024-го и $2 млрд в марте 2025 года, демонстрируя быстрый рост.
В недавнем раунде финансирования Anthropic привлек $3,5 млрд, что подняло оценку компании до $61,5 млрд. Основными инвесторами выступили Amazon со вкладом $8 млрд и Google, инвестировавший $2 млрд.
В начале 2025 года количество активных пользователей Claude достигло 18,9 млн в месяц, из них 2,9 млн используют мобильное приложение.
