Американский стартап Anthropic, сосредоточенный на разработке технологий искусственного интеллекта, близится к завершению переговоров по привлечению до $10 млрд в новом раунде финансирования. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.

Подробности

Первоначально речь шла о привлечении до $5 млрд при оценке компании в $170 млрд, но благодаря высокому интересу со стороны инвесторов сумма может значительно возрасти. Окончательный объем финансирования еще не утвержден.

Раунд возглавляет инвестиционная компания Iconiq Capital, как ранее сообщал Bloomberg. Среди вероятных участников – TPG Inc., Lightspeed Venture Partners, Spark Capital и Menlo Ventures, по данным источников. Anthropic также вел переговоры с Qatar Investment Authority и сингапурским государственным фондом GIC относительно их участия в раунде.

Этот раунд финансирования значительно повысит оценку компании, подтверждая ее статус одного из ведущих игроков в сфере искусственного интеллекта. В начале года Anthropic оценивали в $61,5 млрд в раунде на $3,5 млрд, который возглавила Lightspeed.

Контекст

Американский стартап Anthropic, основанный в 2021 году бывшими сотрудниками OpenAI, в частности Дарио и Даниэлой Амодеи, разработал искусственный интеллект Claude, появившийся в марте 2023-го как конкурент ChatGPT.

В мае 2025 года годовой доход компании достиг $3 млрд, что значительно превышает $1 млрд в декабре 2024-го и $2 млрд в марте 2025 года, демонстрируя быстрый рост.

В недавнем раунде финансирования Anthropic привлек $3,5 млрд, что подняло оценку компании до $61,5 млрд. Основными инвесторами выступили Amazon со вкладом $8 млрд и Google, инвестировавший $2 млрд.

В начале 2025 года количество активных пользователей Claude достигло 18,9 млн в месяц, из них 2,9 млн используют мобильное приложение.