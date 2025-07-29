ИИ-стартап Anthropic близок к заключению соглашения о привлечении от $3 млрд до $5 млрд в новом раунде финансирования, что оценит компанию в $170 млрд. Об этом 29 июля пишет Bloomberg со ссылкой на источник.
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- Раунд возглавляет инвестиционная компания Iconiq Capital, а Anthropic также вел переговоры с Qatar Investment Authority и сингапурским государственным фондом GIC относительно их участия в финансировании, пишет издание.
- Отмечается, что новый раунд финансирования существенно повысит оценку Anthropic, закрепив ее статус как одного из ведущих мировых разработчиков искусственного интеллекта. В начале этого года компанию оценили в $61,5 млрд во время раунда на $3,5 млрд, который возглавила Lightspeed Venture Partners.
Контекст
Американская компания Anthropic, созданная в 2021 году экс-сотрудниками OpenAI, включая Дарио и Даниэлу Амодеи, разработала искусственный интеллект Claude, который дебютировал в марте 2023 года как конкурент ChatGPT.
В мае 2025 года годовой доход Anthropic достиг $3 млрд, что значительно превышает $1 млрд в декабре 2024-го и $2 млрд в марте 2025 года, демонстрируя стремительный рост.
В недавнем раунде финансирования компания привлекла $3,5 млрд, что повысило ее оценку до $61,5 млрд. Ключевыми инвесторами стали Amazon, вложивший $8 млрд, и Google со вкладом в $2 млрд.
В начале 2025 года Claude насчитывает почти 18,9 млн активных пользователей ежемесячно, из которых 2,9 млн используют мобильное приложение Claude.
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