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Amazon инвестирует $4 млрд в ИИ-стартап Anthropic

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Американский техногигант Amazon инвестирует $4 млрд в стартап Anthropic, специализирующийся на разработке генеративного искусственного интеллекта (ИИ), пишет The New York Times 22 ноября.

Подробности

  • За последние 14 месяцев Amazon в целом инвестировала в Anthropic $8 млрд, что демонстрирует ее намерения оставаться конкурентоспособной в сфере ИИ.
  • Anthropic обязалась использовать инфраструктуру Amazon, в частности дата-центры, чипы и облачную платформу AWS, для создания и обучения ИИ-моделей.
  • Инвестиции должны помочь Anthropic усовершенствовать чат-бот Claude, который может автоматизировать разные задачи и трансформировать экономические процессы.

Контекст

Anthropic, основанная в 2021 году бывшими сотрудниками OpenAI, занималась разработкой базовых ИИ-систем и языковых моделей. Ее флагманским продуктом стал ИИ-помощник Claude.

В сентябре 2023 года Amazon инвестировала $4 млрд в Anthropic, получив миноритарную долю в компании. В рамках соглашения Anthropic обязалась использовать чипы Amazon для создания, тренировки и внедрения новых ИИ-моделей.

Облачный сервис AWS стал основным поставщиком услуг Anthropic, обеспечивая доступ к ее решениям клиентам платформы.

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