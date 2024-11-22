Amazon инвестирует $4 млрд в ИИ-стартап Anthropic

Американский техногигант Amazon инвестирует $4 млрд в стартап Anthropic, специализирующийся на разработке генеративного искусственного интеллекта (ИИ), пишет The New York Times 22 ноября.

Подробности

За последние 14 месяцев Amazon в целом инвестировала в Anthropic $8 млрд, что демонстрирует ее намерения оставаться конкурентоспособной в сфере ИИ.

Anthropic обязалась использовать инфраструктуру Amazon, в частности дата-центры, чипы и облачную платформу AWS, для создания и обучения ИИ-моделей.

Инвестиции должны помочь Anthropic усовершенствовать чат-бот Claude, который может автоматизировать разные задачи и трансформировать экономические процессы.

Контекст

Anthropic, основанная в 2021 году бывшими сотрудниками OpenAI, занималась разработкой базовых ИИ-систем и языковых моделей. Ее флагманским продуктом стал ИИ-помощник Claude.

В сентябре 2023 года Amazon инвестировала $4 млрд в Anthropic, получив миноритарную долю в компании. В рамках соглашения Anthropic обязалась использовать чипы Amazon для создания, тренировки и внедрения новых ИИ-моделей.

Облачный сервис AWS стал основным поставщиком услуг Anthropic, обеспечивая доступ к ее решениям клиентам платформы.