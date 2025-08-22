Американський стартап Anthropic, який зосереджений на розробці технологій штучного інтелекту, наближається до завершення переговорів щодо залучення до $10 млрд у новому раунді фінансування. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією.
Деталі
- Спочатку йшлося про залучення до $5 млрд при оцінці компанії в $170 млрд, але завдяки високому інтересу з боку інвесторів сума може значно зрости. Остаточний обсяг фінансування ще не затверджено.
- Раунд очолює інвестиційна компанія Iconiq Capital, як раніше повідомляв Bloomberg. Серед інших імовірних учасників – TPG Inc., Lightspeed Venture Partners, Spark Capital та Menlo Ventures, за даними джерел. Anthropic також вів переговори з Qatar Investment Authority та сингапурським державним фондом GIC щодо їхньої участі в раунді.
- Цей раунд фінансування значно підвищить оцінку компанії, підтверджуючи її статус одного з провідних гравців у сфері штучного інтелекту, пише видання. На початку року Anthropic оцінювали в $61,5 млрд у раунді на $3,5 млрд, який очолила Lightspeed.
Контекст
Американський стартап Anthropic, заснований у 2021 році колишніми співробітниками OpenAI, зокрема Даріо та Даніелою Амодеї, розробив штучний інтелект Claude, який з’явився у березні 2023 року як конкурент ChatGPT.
У травні 2025 року річний дохід компанії сягнув $3 млрд, що значно перевищує $1 млрд у грудні 2024-го та $2 млрд у березні 2025 року, демонструючи швидке зростання.
У нещодавньому раунді фінансування Anthropic залучив $3,5 млрд, що підняло оцінку компанії до $61,5 млрд. Основними інвесторами виступили Amazon із внеском $8 млрд та Google, який інвестував $2 млрд.
На початку 2025 року кількість активних користувачів Claude досягла 18,9 млн на місяць, із них 2,9 млн використовують мобільний додаток.
