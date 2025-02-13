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АРМА отклонило вторую кандидатуру победителя аукциона на управление ТРЦ «Гулливер»

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

1 хв читання

ТРЦ «Гулівер» у Києві /предоставлено пресслужбой ТРЦ Gulliver

ТРЦ «Гулливер» в Киеве Фото предоставлено пресслужбой ТРЦ Gulliver

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) отклонило кандидатуру второго победителя первого аукциона на управление ТРЦ «Гулливер» – Консорциума «Управляющая компания «Эспланада». Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

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Ключевые факты

  • После отклонения кандидатуры первого участника аукциона – ООО «БК «Миллениум» – Агентство приступило к рассмотрению предложения второго участника. Это Консорциум «Управляющая компания «Эспланада», предложивший 0,35% вознаграждения за управление.
  • АРМА отклонило тендерное предложение «Эспланады» из-за того, что компания должным образом не объяснила причину «аномально низкой цены» в тендерном предложении и не сделала это вовремя.
  • Теперь АРМА начинает рассмотрение документов участника, занявшего третье место на аукционе – ООО «Алакор Сити». Окончательное решение о результатах аукциона будет принято после завершения всех необходимых проверок, говорят в пресс-службе АРМА.

Контекст

10 января 2025 года в аукционе по отбору управляющего ТРЦ Gulliver победила компания «БК Миллениум». Ее предложение стало самым низким среди участников конкурса – 0,15% от ежемесячного дохода «Гулливера» в качестве платы за управление. Эта ставка аномально снизилась в 200 раз во время конкурса, говорилось в письменном ответе пресс-службы Укрэксимбанка, предоставлявшего кредит для достройки «Гулливера».

ООО «БК «Миллениум» было создано в декабре 2017 года. За несколько месяцев владельцем компании стал Владимир Мечев, а через два года – она сменила место регистрации на адрес «Гулливера»: площадь Спортивная, 1А, 32-й этаж, свидетельствуют данные YouControl.

Владимир Мечев был одним из главных консультантов по направлению «безопасность» экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, писало BBC Украина в ноябре 2022 года. Он владеет 33% ООО «Альфа Строй Групп», которое занимается строительством сооружений, и является главой общественной организации «Украинская ассоциация вендинга».

«Я не имел и не имею никаких связей с Виктором Полищуком», – написал 13 января на своей Facebook-странице владелец ООО «БК «Миллениум» Владимир Мечев после журналистского расследования hromadske.

Соучредитель Консорциума «Управляющая компания «Эспланада» – ООО «Жилье Уют Сервис», владельцем которого до 8 марта 2024 года была Анна Богуш. На 14 января 2025 года она является владельцем вышеупомянутого ООО «Альянс Новострой», связанного с Полищуком и Резвой.

Третья компания-участник аукциона – ООО «Алакор Сити». Она принадлежит сыну Андрея Адамовского Дмитрию. Он также владеет столичным ТРЦ Art Mall, а сам Андрей Адамовский до 2014 года являлся совладельцем ТРЦ Sky Mall в Киеве.

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