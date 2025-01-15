«Гулливер» не отдается. АРМА избрала управляющего для ТРЦ «Гулливер», но, похоже, что не передаст ему этот актив. Что это значит для Виктора Полищука, госбанков и бюджета

Победителем в аукционе АРМА на право управления ТРЦ «Гулливер» 10 января 2025 года стало ООО «БК Миллениум». Эта компания предложила наименьшее вознаграждение за управление – 0,15% от выручки «Гулливера». Есть вопрос, не связан ли управляющий с реальным владельцем торгово-офисного центра – Виктором Полищуком. Что будет дальше с одним из самых больших и дорогих комплексов страны?

ТРЦ «Гулливер» Виктора Полищука стал для АРМА незаурядным кейсом. Во время подготовки к аукциону получили 13 жалоб по тендерной процедуре в Антимонопольный комитет (АМКУ), говорят в письменном ответе пресс-службы АРМА. Это «антирекорд», по данным ведомства.

Еще 16 обращений для предоставления разъяснений о тендере владелец ТРЦ компания «Три О» направила непосредственно АРМА, отмечают в агентстве. «Вероятно, ажиотаж был связан с желанием владельца сохранить влияние на дорогостоящий актив», – говорят в пресс-службе АРМА.

В итоге 10 января 2025 года в аукционе по отбору управляющего победила компания «БК Миллениум». Ее предложение стало самым меньшим среди участников конкурса – 0,15% от ежемесячного дохода «Гулливера» в качестве платы за управление. Эта ставка аномально снизилась в 200 раз во время конкурса, говорится в письменном ответе пресс-службы Укрэксимбанка, который предоставлял кредит для достройки «Гулливера».