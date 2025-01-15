Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

«Гулливер» не отдается. АРМА избрала управляющего для ТРЦ «Гулливер», но, похоже, что не передаст ему этот актив. Что это значит для Виктора Полищука, госбанков и бюджета

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

5 хв читання

ТРЦ «Гулівер» і Віктор Поліщук /Коллаж Анна Наконечная

ТРЦ «Гулливер» и Виктор Полищук Фото Коллаж Анна Наконечная

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

08:22 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 08:22

Победителем в аукционе АРМА на право управления ТРЦ «Гулливер» 10 января 2025 года стало ООО «БК Миллениум». Эта компания предложила наименьшее вознаграждение за управление – 0,15% от выручки «Гулливера». Есть вопрос, не связан ли управляющий с реальным владельцем торгово-офисного центра – Виктором Полищуком. Что будет дальше с одним из самых больших и дорогих комплексов страны?

Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Early bird квитки вже у продажі — спеціальна пропозиція діє до 19 січня включно. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟

ТРЦ «Гулливер» Виктора Полищука стал для АРМА незаурядным кейсом. Во время подготовки к аукциону получили 13 жалоб по тендерной процедуре в Антимонопольный комитет (АМКУ), говорят в письменном ответе пресс-службы АРМА. Это «антирекорд», по данным ведомства.

Еще 16 обращений для предоставления разъяснений о тендере владелец ТРЦ компания «Три О» направила непосредственно АРМА, отмечают в агентстве. «Вероятно, ажиотаж был связан с желанием владельца сохранить влияние на дорогостоящий актив», – говорят в пресс-службе АРМА.

В итоге 10 января 2025 года в аукционе по отбору управляющего победила компания «БК Миллениум». Ее предложение стало самым меньшим среди участников конкурса – 0,15% от ежемесячного дохода «Гулливера» в качестве платы за управление. Эта ставка аномально снизилась в 200 раз во время конкурса, говорится в письменном ответе пресс-службы Укрэксимбанка, который предоставлял кредит для достройки «Гулливера».

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине