АРМА відхилило другу кандидатуру переможця аукціону на управління ТРЦ «Гулівер»

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) відхилило кандидатуру другого переможця першого аукціону на управління ТРЦ «Гулівер» – Консорціум «Управляюча компанія «Еспланада». Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Ключові факти

Після відхилення кандидатури першого учасника аукціону — ТОВ «БК «Міленіум» — Агентство розпочало розгляд пропозиції другого учасника. Це Консорціум «Управляюча компанія «Еспланада», що запропонував 0,35% винагороди за управління.

АРМА відхилило тендерну пропозицію «Еспланади» через те, що компанія належним чином не пояснила причину «аномально низької ціни» у тендерній пропозиції та не зробила це вчасно.

Тепер АРМА починає розгляд документів учасника, який посів третє місце на аукціоні – ТОВ «Алакор Сіті». Остаточне рішення щодо результатів аукціону буде ухвалене після завершення всіх необхідних перевірок, кажуть у пресслужбі АРМА.

Контекст

10 січня 2025 року в аукціоні з відбору управителя ТРЦ Gulliver перемогла компанія «БК Міленіум». Її пропозиція стала найнижчою серед учасників конкурсу – 0,15% від щомісячного доходу «Гуліверу» в якості плати за управління. Ця ставка аномально знизилася в 200 разів під час конкурсу, йшлося в письмовій відповіді пресслужби Укрексімбанку, який надавав кредит для добудови «Гуліверу».

ТОВ «БК «Міленіум» було створено у грудні 2017 року. За декілька місяців власником компанії став Володимир Мєчов, а за два роки – вона змінила місце реєстрації на адресу «Гулівера»: площа Спортивна, 1А, 32-й поверх, свідчать дані YouControl.

Володимир Мєчов був одним із головних консультантів напрямку «безпека» ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, писало BBC Україна в листопаді 2022 року. Він володіє 33% ТОВ «Альфа Буд Груп», яке займається будівництвом споруд, і є головою громадської організації «Українська асоціація вендінгу».

«Я не мав і не маю жодних зв’язків із Віктором Поліщуком», – написав 13 січня на своїй Facebook-сторінці власник ТОВ «БК «Міленіум» Володимир Мєчов після журналістського розслідування hromadske.

Співзасновник Консорціуму «Управляюча компанія «Еспланада» – ТОВ «Житло Уют Сервіс», власницею якого до 8 березня 2024 року була Ганна Богуш. На 14 січня 2025 року вона є власницею вищезгаданого ТОВ «Альянс Новобуд», пов’язаного з Поліщуком і Різвою.

Третя компанія-учасниця аукціону – ТОВ «Алакор Сіті». Вона належить сину Андрія Адамовського Дмитру. Він також володіє столичним ТРЦ Art Mall, а сам Андрій Адамовський до 2014 року був співвласником ТРЦ Sky Mall у Києві.