Аукцион по продаже Одесского припортового завода не состоялся, говорится на странице аукциона в системе «Прозорро.Продажи» на 20:00 24 ноября. Попытка продать ОПЗ по стартовой цене в пять раз меньше потерпела фиаско.
Подробности
- Правительство выставило самого крупного производителя аммиака и карбамида по стартовой цене в пять меньше – $100 млн.
- Аукцион по продаже 99,5667% акций АО «ОПЗ» в системе «Прозорро.Продажи», назначенный на 25 ноября 2025 года со стартовой ценой 4 млрд 488,523 млн грн, не состоялся. «Участники отсутствуют», – говорится в протоколе на странице организатора торгов.
Контекст
ОПЗ – самая крупная государственная химкомпания, специализирующаяся на производстве аммиака, карбамида и жидкого азота. В сентябре 2021 года завод остановил производство из-за высоких цен на газ.
Кабмин 26 августа утвердил приватизацию ОПЗ с начальной ценой 4,5 млрд грн (около $108 млн). Это была четвертая попытка продать актив.
В августе 2024-го власти пытались частично перезапустить производство аммиака, но безрезультатно – из-за риска безопасности. Во время войны инфраструктуру ОПЗ используют для перевалки зерновых.
По результатам 2024 года чистый убыток ОПЗ вырос на 68%, до 1,84 млрд грн, при выручке 878,16 млн грн, по данным YouControl. В 2021-м завод показал чистую прибыль 25,86 млн грн при выручке 2,1 млрд грн.
Что мог получить потенциальный инвестор и кто может быть заинтересован в приобретении ОПЗ, читайте в материале Forbes Ukraine.
