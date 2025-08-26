Кабінет Міністрів України затвердив рішення про приватизацію Одеського припортового заводу (ОПЗ). Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 26 серпня.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Державний пакет акцій буде виставлено на відкритий електронний аукціон із початковою ціною 4,5 млрд грн.
- «Для відновлення повноцінної роботи ОПЗ потрібні приватний власник та інвестиції», – зазначила прем’єр-міністерка.
Контекст
ОПЗ – найбільше державне хімічне підприємством України, що спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду та рідкого азоту. У вересні 2021 року завод зупинив виробництво через високі ціни на газ. До повномасштабного вторгнення у 2022 році ОПЗ забезпечував морську перевалку аміаку через аміакопровід «Тольятті – Одеса», але з лютого 2022 року ця діяльність була припинена через ризик ракетних ударів по сховищах аміаку.
З того часу завод працює за непрофільними напрямами, зокрема виробляє кисень і азот та займається перевалкою зернових, повідомив у лютому 2024 року тодішній голова Фонду держмайна Віталій Коваль в інтерв’ю Liga.net.
Відновлення роботи ОПЗ є важливим для українських аграріїв. За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, запуск виробництва добрив і їх постачання на внутрішній ринок може знизити ціни для фермерів. До війни завод виробляв 500 000–600 000 тонн добрив на рік, що покривало до 15% річної потреби аграріїв, зазначив гендиректор Українського клубу аграрного бізнесу Олег Хоменко. Він вважає, що відновлення таких обсягів стало б значною підтримкою для агросектору, але оцінює шанси на перезапуск ОПЗ як низькі.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.