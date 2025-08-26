Деталі

Державний пакет акцій буде виставлено на відкритий електронний аукціон із початковою ціною 4,5 млрд грн.

«Для відновлення повноцінної роботи ОПЗ потрібні приватний власник та інвестиції», – зазначила прем’єр-міністерка.

Контекст

ОПЗ – найбільше державне хімічне підприємством України, що спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду та рідкого азоту. У вересні 2021 року завод зупинив виробництво через високі ціни на газ. До повномасштабного вторгнення у 2022 році ОПЗ забезпечував морську перевалку аміаку через аміакопровід «Тольятті – Одеса», але з лютого 2022 року ця діяльність була припинена через ризик ракетних ударів по сховищах аміаку.

З того часу завод працює за непрофільними напрямами, зокрема виробляє кисень і азот та займається перевалкою зернових, повідомив у лютому 2024 року тодішній голова Фонду держмайна Віталій Коваль в інтерв’ю Liga.net.

Відновлення роботи ОПЗ є важливим для українських аграріїв. За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, запуск виробництва добрив і їх постачання на внутрішній ринок може знизити ціни для фермерів. До війни завод виробляв 500 000–600 000 тонн добрив на рік, що покривало до 15% річної потреби аграріїв, зазначив гендиректор Українського клубу аграрного бізнесу Олег Хоменко. Він вважає, що відновлення таких обсягів стало б значною підтримкою для агросектору, але оцінює шанси на перезапуск ОПЗ як низькі.