Аукціон з продажу Одеського припортового заводу не відбувся, йдеться на сторінці аукціону у системі «Прозорро.Продажі» на 20:00 24 листопада. Спроба продати ОПЗ за уп’ятеро меншою стартовою ціною зазнала фіаско.

Деталі

Уряд виставив найбільшого виробника аміаку та карбаміду за уп’ятеро меншою стартовою ціною – $100 млн.

Аукціон з продажу 99,5667% акцій АТ «ОПЗ» у системі «Прозорро.Продажі», призначений на 25 листопада 2025 року зі стартовою ціною 4 млрд 488,523 млн грн, не відбувся. «Учасники відсутні», – йдеться у протоколі на сторінці організатора торгів.

Контекст

ОПЗ – найбільша державна хімкомпанія, що спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду та рідкого азоту. У вересні 2021 року завод зупинив виробництво через високі ціни на газ.

Кабмін 26 серпня затвердив приватизацію ОПЗ з початковою ціною 4,5 млрд грн (близько $108 млн). Це була четверта спроба продати актив.

У серпні 2024-го влада намагалася частково перезапустити виробництво аміаку, але безрезультатно – через безпекові ризики. Під час війни інфраструктуру ОПЗ використовують для перевалки зернових.

За результатами 2024 року чистий збиток ОПЗ зріс на 68%, до 1,84 млрд грн, за виторгу 878,16 млн грн, за даними YouControl. У 2021-му завод показав чистий прибуток 25,86 млн грн за виторгу 2,1 млрд грн.

