Электронный аукцион по продаже государственного пакета акций АО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) состоится 25 ноября. Такое решение приняла аукционная комиссия Фонда госимущества 1 сентября, сообщила пресс-служба ФГИУ.

Подробности

1 сентября состоялось заседание аукционной комиссии по продаже объекта крупной приватизации государственного пакета акций в размере 99,5667% уставного капитала АО «Одесский припортовый завод».

Аукционная комиссия ФГИУ определила дату проведения электронного аукциона с условиями продаж и разработала проект информационного сообщения.

Проведение электронного аукциона с условиями продажи государственного пакета акций АО «ОПЗ» состоится 25 ноября 2025 года.

Контекст

26 августа Кабмин утвердил приватизацию ОПЗ по начальной цене 4,5 млрд грн (около $108 млн). Это четвертая попытка продать предприятие.

В сентябре 2021 года завод остановил производство из-за высоких цен на газ. В августе 2024-го власти пытались частично перезапустить производство аммиака, но безрезультатно – из-за риска безопасности. Во время войны инфраструктуру ОПЗ используют для перевалки зерновых.

ОПЗ – крупнейшая государственная химкомпания, специализирующаяся на производстве аммиака, карбамида и жидкого азота.

В прошлом году чистый убыток ОПЗ вырос на 68%, до 1,84 млрд грн, при выручке 878,16 млн грн, по данным YouControl. В 2021-м завод показал чистую прибыль 25,86 млн грн при выручке 2,1 млрд грн.

Что получит потенциальный инвестор и кто может быть заинтересован в приобретении ОПЗ, читайте в материале Forbes Ukraine.