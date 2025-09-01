Электронный аукцион по продаже государственного пакета акций АО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) состоится 25 ноября. Такое решение приняла аукционная комиссия Фонда госимущества 1 сентября, сообщила пресс-служба ФГИУ.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- 1 сентября состоялось заседание аукционной комиссии по продаже объекта крупной приватизации государственного пакета акций в размере 99,5667% уставного капитала АО «Одесский припортовый завод».
- Аукционная комиссия ФГИУ определила дату проведения электронного аукциона с условиями продаж и разработала проект информационного сообщения.
- Проведение электронного аукциона с условиями продажи государственного пакета акций АО «ОПЗ» состоится 25 ноября 2025 года.
Контекст
26 августа Кабмин утвердил приватизацию ОПЗ по начальной цене 4,5 млрд грн (около $108 млн). Это четвертая попытка продать предприятие.
В сентябре 2021 года завод остановил производство из-за высоких цен на газ. В августе 2024-го власти пытались частично перезапустить производство аммиака, но безрезультатно – из-за риска безопасности. Во время войны инфраструктуру ОПЗ используют для перевалки зерновых.
ОПЗ – крупнейшая государственная химкомпания, специализирующаяся на производстве аммиака, карбамида и жидкого азота.
В прошлом году чистый убыток ОПЗ вырос на 68%, до 1,84 млрд грн, при выручке 878,16 млн грн, по данным YouControl. В 2021-м завод показал чистую прибыль 25,86 млн грн при выручке 2,1 млрд грн.
Что получит потенциальный инвестор и кто может быть заинтересован в приобретении ОПЗ, читайте в материале Forbes Ukraine.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.