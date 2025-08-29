Forbes Digital підписка
Четвертая попытка. Правительство снова выставило Одесский припортовый завод на продажу – в пять раз дешевле, чем 10 лет назад. Будут ли покупатели?

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

3 хв читання

ОПЗ /Getty Images

Правительство снова выставило ОПЗ на продажу – в пять раз дешевле, чем 10 лет назад. Кому будет интересно купить? Фото Getty Images

Самый крупный химический комплекс Украины – Одесский припортовый завод (ОПЗ) в четвертый раз выставили на продажу. Последняя попытка продать завод в 2016 году потерпела фиаско из-за отсутствия покупателей. Теперь правительство выставляет самого крупного производителя аммиака и карбамида по в пять раз меньшей стартовой цене – $100 млн. Кого он может заинтересовать?

Кабинет министров Украины 26 августа утвердил приватизацию Одесского припортового завода (ОПЗ) с начальной ценой 4,5 млрд грн (около $108 млн). ОПЗ – самая крупная государственная химкомпания, специализирующаяся на производстве аммиака, карбамида и жидкого азота.

В сентябре 2021 года завод остановил производство из-за высоких цен на газ. В августе 2024-го власти пытались частично перезапустить производство аммиака, но безрезультатно – из-за рисков безопасности. Во время войны инфраструктуру ОПЗ используют для перевалки зерновых.

