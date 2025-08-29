Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:01 хвилин
Самый крупный химический комплекс Украины – Одесский припортовый завод (ОПЗ) в четвертый раз выставили на продажу. Последняя попытка продать завод в 2016 году потерпела фиаско из-за отсутствия покупателей. Теперь правительство выставляет самого крупного производителя аммиака и карбамида по в пять раз меньшей стартовой цене – $100 млн. Кого он может заинтересовать?
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Кабинет министров Украины 26 августа утвердил приватизацию Одесского припортового завода (ОПЗ) с начальной ценой 4,5 млрд грн (около $108 млн). ОПЗ – самая крупная государственная химкомпания, специализирующаяся на производстве аммиака, карбамида и жидкого азота.
В сентябре 2021 года завод остановил производство из-за высоких цен на газ. В августе 2024-го власти пытались частично перезапустить производство аммиака, но безрезультатно – из-за рисков безопасности. Во время войны инфраструктуру ОПЗ используют для перевалки зерновых.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.