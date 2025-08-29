Самый крупный химический комплекс Украины – Одесский припортовый завод (ОПЗ) в четвертый раз выставили на продажу. Последняя попытка продать завод в 2016 году потерпела фиаско из-за отсутствия покупателей. Теперь правительство выставляет самого крупного производителя аммиака и карбамида по в пять раз меньшей стартовой цене – $100 млн. Кого он может заинтересовать?